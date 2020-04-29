疫情期间应确保常规疫苗接种

人民网布鲁塞尔4月28日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞在27日的例行记者会上表示，新冠肺炎疫情期间应努力确保常规疫苗接种和其他医疗服务。目前世卫组织已协调各方加速研发和试验各种新冠诊断和治疗方法。

本周是世界免疫周。世卫组织表示，疫苗可以预防20多种疾病，每年有超过1.16亿婴儿接种疫苗，占全球新生儿总数的86%，但每年仍有1300多万儿童错过疫苗接种。目前受疫情影响，会有更多儿童不能及时接种疫苗，而疫苗接种率下降将导致更多疫情暴发，包括麻疹和脊髓灰质炎等危及生命的疾病。据全球疫苗免疫联盟估计，至少有21个中低收入国家已报告因边境关闭和通行中断导致的疫苗短缺情况，多个疫苗接种项目已被推迟。

每年4月的最后一周是世界免疫周，今年世界免疫周的主题是“疫苗保护人人”。世卫组织表示，免疫接种能够挽救无数生命，是公认最成功和最具成本效益的卫生干预措施之一。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）