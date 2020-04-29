疫情面前，任何一个国家都难以独善其身。面对公共卫生安全这一全球性挑战，我们应同舟共济、并肩战斗。中国始终重视并推动国际协调合作，同各国一道携手抗疫，并为之付出了巨大努力。

中国在抗疫过程中积累了宝贵经验。在做好国内防控工作的同时，中国积极开展抗击疫情国际合作，分享防控措施、诊疗方案等经验，并向有需要的国家提供力所能及的援助。作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世界卫生组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。我们需要国际社会所有成员支持世卫组织为维护全球公共卫生安全发挥重要作用。中国在这方面做出了很好的表率。

疫情期间，面对塞方的求助，中国政府给予积极回应，为我们雪中送炭。中国抗疫医疗专家组和援助物资抵达贝尔格莱德时，武契奇总统亲自前往机场迎接。中国用行动告诉我们，中国是塞尔维亚真正的朋友。我相信，在中国的帮助下，塞尔维亚国内疫情会逐渐好转。

在共同抗击疫情的过程中，塞中两国政府和民间的互动展现了双方的友谊，两国间的交往合作在社交网络上成为热门话题。2016年，塞中两国建立全面战略伙伴关系，双方关系不断巩固发展，塞尔维亚积极加入中国—中东欧国家合作机制和共建“一带一路”倡议。未来，两国应继续遵循“一带一路”共商共建共享原则，在已有的良好基础上，进一步开展合作。

中国把人民生命安全和身体健康放在首要位置，采取坚决果断措施抗击疫情，取得阶段性重要成效。中国在抗击疫情中付出了巨大努力和牺牲，所有这些都应该被全世界看到并尊重。

人类社会是一个你中有我、我中有你的命运共同体，我们需要团结一心，共克时艰。

（作者为塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）