连日来，多个国际组织代表、多国政要、知名人士及媒体等纷纷表示，世界卫生组织为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，美方一些政客对世卫组织的诽谤毫无根据，只会损害全球抗疫合作。各方理应继续支持世卫组织，积极团结协作，维护地区和国际公共卫生安全，全力抗击疫情。

“对世卫组织的指控毫无根据”

4月27日，美国国会众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔宣布，将对美国政府暂停资助世卫组织相关决定展开调查。在一封致美国国务卿蓬佩奥的信中，恩格尔表示，美国政府在疫情全球大流行期间停止对世卫组织的资助，结果将适得其反，置更多生命于危险之中。“攻击世卫组织，只会破坏抗击疫情蔓延的一项关键工具，使本已严峻的形势雪上加霜。”他还强调，美国政府对相关决定的解释是不充分的。

美国政府此前指责世卫组织“没有以及时、透明的方式，充分获取、核实并分享有关疫情的信息”。这一说法遭到多方驳斥。国际权威医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿日前刊发文章，以时间为顺序，详细回顾了世卫组织的疫情应对情况，证明“美国一些人对世卫组织的指控毫无根据”。文章指出，收到最早关于疫情的报告后仅4天，世卫组织就向全世界通报了新冠病毒的存在，仅一个月后就宣布疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，达到最高等级的卫生预警。文章强调，就病毒是否构成人际传播问题，世卫组织根据当时掌握的情况，也充分披露了信息。

美国媒体也披露了美国官方与世卫组织就疫情保持紧密沟通的事实。《华盛顿邮报》4月19日援引美国卫生官员的话称，自报告疫情以来，10多位在日内瓦世卫组织总部工作的美国研究人员、医生和公共卫生专家，一直向美国政府实时传输关于疫情发现和传播的信息。该报4月20日再次刊文指出，证据显示，美国政府与世卫组织自1月以来始终保持频繁而广泛的接触，美国完全掌握疫情有关信息。杜克大学全球健康教授迈克尔·默森指出，美国政府对世卫组织的指控是不公正和危险的。

“世卫组织的抗疫努力至关重要”

4月24日，全球超过1000个机构和个人联名致信白宫，敦促美国政府改变暂停为世卫组织提供资金的决定。参与联名信的医疗协会、慈善机构、医疗公司以及专家学者们认为，当前处于抗疫关键时期，在支持全球公共卫生应对工作方面，世卫组织是唯一具有技术能力和全球授权的组织。

联名信说，世卫组织同相关国家合作，确保迅速向国际社会通报重要公共卫生数据。中国分享了新冠病毒的基因序列，加速了全球疫苗研发和治疗方案共享。“毫无疑问，对于拉平疫情曲线、减缓病毒传播并最终在美国和全世界拯救生命来说，世卫组织的抗疫努力至关重要”。

联名信详细介绍了世卫组织应对疫情的行动，其中包括与美国有关方面的合作。信中指出，世卫组织与美国疾控中心、国立卫生研究院等美国公共卫生机构以及国际社会密切合作，收集、分析和传播关于新冠病毒的公共卫生信息，为各国防范病毒传播提供了预警和指导。“世卫组织收到首个关于疫情的报告后仅一天，就向美国疾控中心发出了警报，并于1月10日之前向各国发布了发现、检测和管理潜在感染病例的指导意见，分享了保护第一线卫生工作者的有关做法。”

美国新闻网站ProPublica报道称，在美国政府宣布暂停资助世卫组织之前，美国国务院的一份内部备忘录已明确提醒，削减对世卫组织的资助，将削弱美国的全球地位，威胁美国人的生命安全，阻碍抗击新冠病毒全球大流行的努力。

“应向世卫组织提供全面、无条件的支持”

在谭德塞总干事的领导下，世卫组织积极履行自身职责，秉持客观、公正、科学的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥重要作用，受到国际社会普遍认可和高度肯定。

俄罗斯外长拉夫罗夫日前对媒体表示，部分国家攻击世卫组织是为自身抗疫措施极端滞后和不力开脱。拉夫罗夫指出，世卫组织必须在卫生事务中以领导和协调机构的身份行动，且世卫组织也能胜任这一角色，不希望让共同努力的意愿政治化。

南非总统拉马福萨指出：“世卫组织在支持非洲国家的早期检测、人员培训、社区预警等方面发挥了重要作用。南非支持谭德塞总干事的重要工作，呼吁国际社会为了所有人的健康，继续支持世卫组织抗击疫情的努力。”

霍顿表示，美国当前对世卫组织的攻击与美方在疫情初期对该机构的称赞自相矛盾。在全球公共卫生危机期间，美国对世卫组织进行毫无根据的指控并停止资助，损害了美国的诚信。霍顿认为，保护世界人民健康福祉是世卫组织的目标，“美国应立即恢复对世卫组织的资助，应向世卫组织提供全面、无条件的支持”。

日前，世卫组织启动“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议，以加速新冠肺炎疫苗、诊断和治疗工具的研发、生产和公平分配，得到了众多国家和地区领导人的支持。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，从5月4日起，欧盟将面向全球为该项目开启筹款行动，首期筹款目标为75亿欧元；德国总理默克尔号召国际社会共同努力，填补世卫组织倡议面临的资金缺口，并对世卫组织在抗击疫情中发挥的积极作用表示感谢；法国总统马克龙表示，将继续动员七国集团和二十国集团成员支持这一国际合作倡议；英国外交大臣多米尼克·拉布表示，英国完全支持该国际合作倡议，将同国际伙伴一起，共同应对疫情。

（本报华盛顿、布鲁塞尔4月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）