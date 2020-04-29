热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

智慧春耕促丰收

卢  涛

2020年04月29日08:33 来源：人民网－人民日报

春雷响，万物长。随着春耕春播由南向北次第推进，春季田间管理有序展开。借助新兴农技，起伏的麦浪中、碧绿的菜畦上、芬芳的果园里，农作物得到精心照管、细心呵护，为充实“粮袋子”、丰富“菜篮子”提供了重要保障。

智慧春管促进技术推广，植保无人机、“北斗”定位自动驾驶拖拉机等智能农机大显身手，提高了作业效率、减少了农药用量；绿色春管推动节能环保，淘汰重污染高能耗农机，保护性耕作蓄水保墒，科学灌溉节约用水，作物稳产与生态保护两手抓两不误；春管服务助力降本提质，农业合作社、植保服务社等化身“田保姆”，开展一站式代耕代管、病虫害统防统治，帮助农民科学种田、轻松种田……农业新技术开发使用，规模化、集约化生产方式逐步推广，春季田间管理呈现喜人新貌。

田间地头的新技术、新变化，不仅关系到作物增收稳供，也孕育着农业转型升级的新方向、新机遇。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn