彰显中国特色社会保障体系优势

这次新冠肺炎疫情是典型的重大突发公共卫生事件。在疫情防控阻击战中，我国社会保障不仅较好地发挥了抵御、防范、化解风险的传统功能，而且为复工复产、恢复经济社会秩序提供了强有力支撑。中国特色社会保障体系优势在疫情防控中得到充分彰显。

社会保障在疫情防控中的作用主要表现在5个方面。一是及时采取有效的医疗保障措施，让患者及其家庭免除治疗费用的后顾之忧。国家医疗保障局与财政部联合发文，将相关药品和医疗服务项目及时纳入医保基金支付范围，实施综合保障政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助，将患者及其家庭的医疗费用负担降到最低，充分发挥了医疗保障制度的保障功能。二是明确将在疫情防控中因履行工作职责而感染新冠肺炎或由此导致死亡的医护及相关工作人员认定为工伤，保障其合法权益。为此，相关部门开通了绿色通道，简化了认定程序。三是采取一系列社会救助措施和兜底保障政策，确保相关群体的基本生活。在疫情防控中，低保户、低收入群体以及因封城和隔离无法返回工作岗位的劳动者面临诸多生活困难。对此，相关部门要求通过价格补贴、开展临时救助等措施，确保人民群众基本生活不受影响。四是通过加强对各类社会福利机构的管理，保护老年人、残疾人、儿童等的生命安全和身体健康。老年人特别是有基础疾病者感染后病情较重。社会福利机构面临较大的聚集性疫情风险。相关部门连续出台针对不同类型社会福利机构的防疫指导意见，实施严格封闭管理，加强服务和心理慰藉，切实保护各类社会福利机构中老年人、残疾人、儿童等的生命安全和身体健康。五是社会组织积极行动，慈善事业助力疫情防控。疫情防控是一场人民战争，需要各类主体积极投身其中。许多社会组织充分发挥自身在动员社会资源、提供志愿服务以及心理健康干预等方面的优势；各类基金会第一时间动员社会捐助，采购防疫物资，及时弥补一些地区物资不足的问题；各类社会服务机构深入社区和一线，充分发扬志愿精神，确保国家各项防控措施在基层有效实施。

随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，按照中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，社会保障在支持复工复产方面也发挥了积极作用。一是降低企业社会保险缴费负担，帮助企业渡过难关。国务院相关部门对各项社会保险费和住房公积金采取了“免、减、缓”等措施，并且分地区、分企业类型精准施策。据初步统计，2月份减免养老、失业、工伤三项社会保险费达1239亿元，2至6月预计减免总额在5000亿元以上，有力支持了企业复工复产。二是充分发挥失业保险功能。失业保险制度具有典型的逆经济周期性。这次疫情造成大量企业无法按时复工复产，劳动者无法及时回到工作岗位，对劳资双方都产生很大影响。对此，相关部门出台规定，明确要求湖北等疫情严重地区受疫情影响失业的参保人员，可通过失业保险基金，按照不高于当地失业保险金标准发放失业补助金；对于疫情防控期间不裁员和少裁员的中小企业，按照一定比例返还失业保险金。目前，已有128万户企业享受失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人。三是大力推广线上业务经办，既提高了服务效率，又降低了疫情传播风险。在抗击疫情中，各类社会保障经办机构积极推广网上经办、掌上经办业务，此前需要到现场“面对面”经办的业务可以实现线上办理，既减少了聚集感染风险，又提升了服务效率。

（作者为中国人民大学副教授、中国社会保障学会秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 09 版）