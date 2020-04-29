近日，佛山货车司机郑友谊解除隔离观察，继续奔忙在珠三角送货路上，但刚经历的那段“逆行”之旅却永铭于心。

春节前夕，郑友谊从广东佛山市禅城区南庄镇回老家湖南常德市度假，受新冠肺炎疫情影响无法返工。每天刷着新闻，他十分着急，便说服熟识的企业家捐款收购了几十吨蔬菜、腊肉和鸡蛋。因找不到司机，他穿上防护服，戴着口罩，把货物送抵湖北荆州市。回佛山后，他又接下几单湖北送货任务。这样，他在广东、湖南、湖北之间来回跑了4趟，每趟耗费十几个小时，辗转3000多公里，运送物资近40吨。

这样的人在佛山还有很多。疫情发生后，佛山发出《凝聚文明力量齐心防控疫情倡议书》，得到积极响应。南医大顺德医院主任医师李国华率队奔赴支援湖北抗疫一线；紫南村党委书记潘柱升带领党员干部冲锋在前，还带头下厨熬粥送给值守人员；廖海飙组建“永安警长抗疫志愿服务队”，为538户独居老人送去油、米、面、口罩以及消毒用品等……

疫情发生后，全市每天平均有9000多名志愿者投身防疫一线，参与心理疏导、体温检测、恢复生产、舆情引导、帮助隔离观察人员、关爱医护人员家属等；200多位教师为一线医护人员子女提供爱心课程辅导、线上作业答疑等服务；外卖骑手为医护人员家属送生活用品；全市各界为抗疫捐款超8.68亿元，美的、碧桂园等企业向武汉捐赠均超两亿元。

佛山市5个区新时代文明实践中心（所、站）先后开通11场网络直播培训课程，收看人数近3500万人次，宣传疫情防控工作，推动企业复工复产。“精神文明彰显佛山这座工业城市的温度和力量。”佛山市文明办负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 07 版）