用制度创新释放生产活力

4月17日，上海浦东新区航头镇，“盒马产业基地”正式动工；这个集全自动立体仓库、自动存储输送、分拣加工为一体的加工配送中心，预计将在两年后投产使用。

“盒马鲜生”诞生于浦东，是上海自贸区的制度改革，助力阿里巴巴缔造了这个全新的商业模式：一头连着移动互联网；一头连着线下实体店，实体店里有商超，还有餐饮。

2015年，当“盒马鲜生”申请工商注册时，将商超和餐饮两者放在一家公司里注册，这在之前还从来没有过。但浦东没有一拒了之，利用自贸区的一系列创新机遇，浦东企业服务中心主动与相关部门沟通对接，最后促成了“盒马鲜生”的诞生。

如今，“盒马”这个从浦东生长出来的新业态，已在全国23个城市开出了220多家门店，成为上海“在线新经济”的代表性企业之一。“盒马”的快速成长，又反哺了浦东，新动工的产业基地建成投用后，年营业收入预计将超100亿元。

上海自贸区成立6年多来，推出了“负面清单”“准入前国民待遇”“自由贸易账户”“证照分离”等100多项制度创新，涌现出许多因制度创新、机制创新的成功实践激活生产力的故事。

“一业一证”

开业办证时限从95个工作日减到5个工作日

2019年7月31日，苏宁小店在浦东获颁了首个综合行业许可证。有了这张证，就直接开业了。这是上海自贸区“一业一证”改革的成果。

过去开一家便利店，企业领到营业执照后，还需获得至少5张许可证，包括食品安全、烟草专卖、医药器械销售等许可证，才能开业。“‘一业一证’改革后，在浦东开便利店，只要办一张综合行业许可证即可。办证时间从原来95个工作日缩减到了5个工作日。”苏宁小店的领证代表说。

“‘一业一证’是政务服务的一次自我革命。通过职能部门流程再造，实现了让企业少跑腿的目标。”浦东新区行政审批局局长、企业服务中心主任蒋红军说。

去年6月，上海市委和市政府出台《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》后，上海自贸区在“证照分离”改革基础上，进一步率先探索、先行先试，推出了这个“照后减证”的首创性举措。

“一业一证”不仅申请时间缩短，所需提交的材料、填写的表格也大幅减少，企业普遍表示这项举措带来了实实在在的便利。据介绍，过去开设便利店需要填写9张表格，现在只需1张；过去填表中要填写313项要素，现在只剩98项；过去企业需要准备53份材料，现在只需10份，缩减了80%……

在便利店业态率先突破的基础上，浦东新区市场监管局按照“一帽牵头、一键导航、一单告知、一表申请、一标审核、一证准营”的基本思路，将改革进一步覆盖到健身场馆、宾馆、饭店、小商铺、茶馆、咖啡店、药店等其他业态，逐步实现了多业态的“一业一证”准营。

通过一系列的政务机制改革与创新，上海自贸区企业主体活力迸发。数据显示：截至今年3月，上海自贸区累计新设立企业6.4万户，6年多来新设企业数是前20年同一区域企业数的1.8倍；新设外资企业1.2万户，占比从自贸区挂牌初期的5%上升到20%左右。

支付便利

个人支付、外商支付、企业跨境消费和结算等更加方便快捷

上海自贸区是上海建设国际金融中心的重要承载区。在这里，各种改革创新举措不断涌现，金融业发展呈现勃勃生机。支付便利，就是其中之一。

2018年，一些到上海参加首届进博会的境外客商，在购物、就餐时因为没有支付宝和微信，付账很不方便。为解决这个问题，总部设在上海自贸区的上海银行和支付宝联手合作，于2019年11月推出了面向外国人的“支付宝海外版”，用户下载后申请上海银行的“消费卡”，通过身份认证，将自己的海外银行卡与上海银行“消费卡”绑定，就可在全国范围内线下扫码支付。

同样，因为机制创新，自贸区内企业跨境支付与结算也有了更便利的突破。

企业办理货物贸易及服务贸易的跨境人民币结算，过去需要事前逐笔提交真实性证明材料。3月5日，《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》发布，新片区优质企业便利化结算措施正式落地。当天，莱德沃重工机械（上海）有限公司成为新片区首个在交通银行完成便利化跨境人民币汇出款业务的企业。

为了突出金融支持临港新片区建设，在优质企业认定上，《方案》向集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源和智能网联汽车、智能制造、高端装备等新片区重点发展产业领域的企业倾斜。中国银行上海分行副行长张欣园介绍，对符合条件的优质企业，银行可凭企业收付款指令，在“展业三原则”基础上，直接为企业办理货物贸易及服务贸易跨境贸易人民币结算。

“跨境支付通过网银上传付款指令，不出门就能把业务办成，这是真正的便利化。”莱德沃重工机械公司负责人为该举措点赞。

离岸转手买卖

新服务方式从试点步入常态，形成新的增长亮点

贸易便利化，是上海自贸区试验的一项重要内容。正因此，上海自贸区跨国公司地区总部增至332家。上海自贸区在探索货物贸易及服务贸易便利化后，进一步探索离岸贸易，并形成了新的服务方式。

4月13日，上海自贸区离岸转手买卖产业服务中心启动。这是又一次先行先试之举，标志着上海自贸区离岸转手买卖从重点企业参与试点阶段，进入了常态化、规范化、规模化的产业发展阶段。正式启动的产业服务中心，将服务和支持离岸转手买卖企业发展，引导行业自律，协助金融机构解决支付结算真实性问题，提供政策咨询、专业人员培训等全方位服务。

买方和卖方、货物与物流都在境外，而交易及支付结算都在上海自贸区，这就是离岸转手买卖。从实体企业运作来看，离岸转手买卖业务能够大幅降低跨国企业开展国际贸易的物流运营成本，提升国内主体在跨国集团内的总部地位，有利于上海各类资源的集约化使用，有利于提升区域总部经济能级水平，也有利于企业进入国际大宗商品领域。

从贸易功能提升来看，离岸转手买卖产业将成为上海由本国本港进出口贸易向全球贸易营运和控制中心转变的关键，推动上海国际贸易中心的跨越式发展，也顺应了国际生产方式转变的大趋势。

从金融资源集聚来看，离岸转手买卖产业发展也将促进金融服务业发展，催生专业类金融机构设立和相关金融产品工具创新，同时推动更大比例的国际贸易以人民币支付结算，进一步加快上海国际金融中心的建设步伐。

上海自贸区管委会副主任陈彦峰说，上海自贸区将推出针对离岸业务的财政扶持政策，降低企业开展离岸业务的税收负担，在3至5年内，将离岸业务打造成为上海自贸区新的增长亮点。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 06 版）