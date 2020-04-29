志愿有我，以“译”战疫

【人物】中国国际展览中心新馆里的大学生语言志愿者

【故事】前不久，中国国际展览中心新馆启用作为入境人员集散点。为有效对接抵京外籍人士，相关部门在北京第二外国语学院发布了防疫翻译志愿者招募信息。不到两小时，来自9个不同学院的30名学生加入了志愿队，涵盖了英语、日语、韩语、保加利亚语等语种。经过岗前培训，这群平均年龄21岁的青年走上了志愿岗位。他们除了承担翻译工作，还承担着心理疏导等任务，为外防输入贡献着青春力量，用实际行动书写着当代大学生的担当。

【点评】

讲解政策，协助填写信息，分发物资，了解合理诉求，安抚情绪……来自北京第二外国语学院的语言志愿者们以专业特长服务新冠肺炎疫情防控所需，在防疫工作人员和入境外籍人士之间架起一座沟通桥梁，精准、高效地助力外防输入工作。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，“外防输入、内防反弹”成为工作重点。织密从国门到家门的闭环防控网，中国国际展览中心新馆作为入境人员分流转运站，是其中的重要一环。除了人流量大、未知因素多等挑战，与外籍人士的沟通也是工作的关键环节。从接到招募信息到正式上岗仅用16个小时，彰显了关键时刻冲得上去的青年风采。他们迅速集结，有速度；热情细致工作，有温度；不怕苦不怕累，有力度。面对潜在的风险，一位志愿者说，“我没有多考虑，就直接报名了”。把自己所学与国家所需结合起来，二者都很重要，也都需要一颗敬业、专业、有温度的心。

在抗击新冠肺炎疫情中，从抗疫一线到基层社区，从线上到线下，像这样辛勤奉献的语言志愿者数不胜数。上海外国语大学74名大学生组成在线翻译志愿队伍，协助在沪和来华外国友人做好排查工作；有300多名志愿者，把数本中国原创抗疫童书翻译成10余种语言，陪伴各国儿童；还有更多志愿者驻守在社区、守候在微信群，及时提供力所能及的帮助。“哪里有需要，就去哪里”是他们的心声，有召即来、真诚奉献是他们的行动。他们努力为疫情防控搭建语言桥梁、贡献专业力量，让奉献、友爱、互助、进步的志愿精神更加熠熠生辉。

一位志愿者说，帮助别人，快乐自己。其实，志愿奉献不仅能使自己成长，更能凝聚战胜困难的信心和决心。抗击疫情，众志成城是最强大的力量，人人负责是最有力的武器，守望相助是最可贵的品质。像志愿者们那样“有一分热，发一分光”，像一线医护人员和基层工作者那样守土有责、守土担责、守土尽责，我们必能筑牢守卫人民群众生命安全和身体健康的防线。

【网言网语】

真好，你们是中国的希望，“从胜利走向胜利”。

——@rqoM1

可爱的孩子们，有担当，点赞。

——@LCJ0201

好样的，祖国新一代生力军。

——@9gcM1

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 05 版）