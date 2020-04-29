黑龙江粮食播种面积2.155亿亩

人民网哈尔滨4月28日电 （记者方圆）记者从黑龙江省农业农村厅获悉：目前全省春耕春播总体顺利，落实粮食播种面积2.155亿亩，同比增加近50万亩。玉米播种已从南到北、自西向东陆续展开。全省水田进入秧苗管理期，秧苗长势良好。

眼下，随着气温回升，黑龙江省玉米播种进入了黄金期。黑龙江省农业农村厅要求全省农业农村部门坚持农时标准、作业标准不动摇，抢抓有利时机，充分发挥各类农机具作用，全面加快春耕生产进度，缩短播期，抢夺积温，保证在第一场透雨到来之前，完成大田播种，力争实现一次播种夺全苗。已播地块，立即组织农民和合作社进行镇压作业，防止土壤水分散失，以高标准、高质量镇压保墒。

据了解，黑龙江省农业农村厅成立工作专班，组成31个春耕生产指导组，全员下沉基层，开展指导服务，有力保障和促进了备耕春耕生产。各地农业农村部门也充分发挥微信群、公众号的纽带作用，创新指导办法，及时帮助基层解决春播生产中遇到的问题。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 04 版）