凝聚起“爱卫同行”的强大力量

“弘扬爱国主义精神，树立健康强国理念，强化主人翁意识”。人间四月天，我们正在开展第三十二个爱国卫生月活动。在新冠肺炎疫情防控常态化大背景下，今年的活动以“防疫有我，爱卫同行”为主题，可谓回应时代关切、体现问题导向。神州大地，全民积极参与爱国卫生运动，为巩固疫情防控成果继续贡献自己的力量。

“有我”“同行”，这呼唤着每个人的参与。前不久，纪录短片《凌晨四点的武汉》登上热搜，诠释了“防疫有我”的真谛。在深夜的武汉，有彻夜保障飞机进出港的机务人员，有争分夺秒建设雷神山医院的建筑工人，有在寒风中执勤的交通警察，有忙碌分拣蔬菜的配送员……这些普通人用自己的不眠不休，努力维护着武汉的正常运转，如同在疫情阴霾中点亮了一盏盏灯，温暖了每一条大街小巷。

从武汉到全国，从前方到后方，从城市到乡村，千千万万普通人前赴后继加入抗疫斗争。鲁迅说：“无穷的远方，无数的人们，都和我有关。”不顾生死按下“红手印”，向着战疫一线挺进；不计得失捐款捐物，倾情付出支援抗疫；不分昼夜检查执勤，倾尽全力守护家园……一个个“我”，为着“和我有关”的远方和人们，用自己的微薄之力擎起爱心与担当的大旗，汇成全民抗疫的磅礴力量。

坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，既充分体现了爱国卫生运动保障人民生命健康安全的根本主旨，也不断丰富着爱国卫生运动的时代内涵。爱国是核心，在抗疫中大力弘扬爱国主义和集体主义精神，激发人民群众的责任感、荣誉感。卫生是根本，构筑联防联控的严密防线，促使更加文明健康的生活方式成为全民共识，为做好疫情防控工作打下坚实基础。运动是方式，把卫生工作与发动群众有机结合起来，使家家户户“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”，就能筑起阻断疫病传播的“铜墙铁壁”。可以说，爱国卫生运动作为党委政府领导、多部门协作、全社会广泛参与的群众性卫生活动，既为疫情防控作出重要贡献，更经历疫情考验而历久弥新。

发动群众踊跃参与，用制度优势为医疗卫生事业发展注入动力，这是爱国卫生运动的重要方法论。正如习近平总书记强调的：“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民”。从医护人员最美逆行，到社区工作者默默坚守；从党员干部冲锋在前，到很多年轻朋友“宅在家里为国做贡献”，亿万个体与国家前途紧密地联系在一起。现在，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要更好统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，就需要进一步激发群众首创精神，凝聚起“爱国爱家，守望相助”的强大力量。

就像今年爱国卫生月活动的倡议书所言：“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”。也许每一个普通人的力量非常渺小，但汇聚起来的力量就能聚沙成塔、积水成渊。只要大家都做爱国卫生运动的热心参与者，做健康中国建设的积极促进者，我们就一定能夺取疫情防控的全面胜利，“拥抱幸福生活，共享健康中国”。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 04 版）