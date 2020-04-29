王毅出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会

新华社北京4月28日电 （记者王卓伦）国务委员兼外交部长王毅28日晚在北京出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会。会议以视频方式举行，由今年金砖国家主席国俄罗斯外长拉夫罗夫主持，巴西外长阿劳若、印度外长苏杰生、南非外长潘多尔出席。

王毅表示，新冠肺炎疫情给各国人民生命健康带来巨大威胁，金砖国家应该作出正确选择，采取有力行动。

王毅说，第一，坚持多边主义，完善全球治理。要高举多边主义旗帜，倡导共商共建共享的治理观，加强宏观经济政策协调，确保全球产业链供应链安全顺畅运行。

第二，坚持同舟共济，携手战胜疫情。中方愿在尊重彼此主权和国情的前提下与金砖国家加强疫情信息分享，深入交流抗疫经验，有效开展药物和疫苗研发合作。

第三，坚持团结协作，凝聚强大合力。金砖国家应该支持世卫组织等联合国机构为抗击疫情发挥应有作用，推动完善全球公共卫生治理，打造人类卫生健康共同体。

第四，坚持开拓进取，深化金砖合作。中方支持俄方作为主席国开展工作，制定《金砖国家经济伙伴战略2025》倡议。

五国外长就坚持多边主义、携手抗击疫情、深化金砖合作等问题深入交换意见。各方均认为，金砖国家必须坚持多边主义，加强团结协作，密切疫情信息分享和经验交流，开展药物和疫苗研发合作，更加有效应对病毒，维护世界公共卫生安全，努力减缓疫情的负面影响。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 03 版）