荷兰青年汉学家曼雅·库泽创办英文网站“微博上有什么”，介绍中国各大社交媒体平台上的热点新闻，至今已发表近1000篇文章。近来，关注中国社交媒体上疫情防控动态的她写了多篇文章，介绍中国抗疫故事和经验。

疫情在欧洲多地暴发，曼雅的不少亲友陆续被确诊，这让她担心不已。她说：“最近我经常告诉身边的朋友，中国民众是如何抗击疫情的；我还要通过文字，让更多欧洲民众重视疫情，学习中国的防控经验。”

曼雅在文章中介绍，中国在抗疫过程中充分发挥了社交媒体的作用：医院在网上发布急需医疗物资的请求；疾控中心在列车上发现新冠肺炎患者后借助微博等平台紧急寻人；微信等手机程序为用户提供最新本地疫情防控动态信息，开通医疗求助通道……“数字化是中国有效防控疫情的重要工具。”在曼雅看来，中国数字化发展速度快、程度深，民众已经习惯网购、移动支付、在线教育、远程办公等数字化生活。在抗击疫情期间，中国民众迅速适应居家模式，在网络上与老师、同事、医生等沟通交流，完成学习和工作任务。

曼雅观察到，爱国、团结、奉献、坚持成为疫情期间中国社交媒体上的主旋律，人们为武汉加油，为中国加油，向医务工作者致敬，为挽救生命点赞。社交媒体上涌现出许许多多感人的抗疫故事：志愿者主动帮忙照顾新冠肺炎患者的孩子，市民群策群力为医院筹集紧缺物资，网友发起家中滞留宠物救援……曼雅将这些闪耀着人性光辉的故事告诉读者，为正在全力抗击疫情的欧洲民众带去希望。

与感动的泪水并存的，是坚强的笑容。曼雅说，中国网友充满幽默感，他们纷纷把在疫情期间自娱自乐的趣事和“脑洞大开”的居家创意拍成短视频或照片，上传到社交平台，笑着面对疫情。当曼雅把这些内容转发到自己的网站和社交媒体后，很多读者告诉她，中国人民乐观抗击疫情的精神鼓舞着每一个正在与新冠病毒作斗争的人。

如今，中国疫情防控向好形势不断巩固，经济社会秩序加快恢复，曼雅为此感到欣慰。她说：“中国人民抗击疫情的经验和精神值得全世界学习。这场疫情让我们意识到，我们的命运休戚相关，没有人能独善其身。因此，我们应该相互学习和支持，肩并肩共渡难关。”

（本报布鲁塞尔4月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 03 版）