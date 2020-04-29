湖北为经济发展备足金融粮草

清早，晨雾缭绕，嫩绿铺满山岗。

湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县椒园镇生态茶园种植基地，茶农散布在田间采茶。就在一个月前，这里却是另一番景象。

“今年春暖雨水足，茶叶萌芽较早，采茶季提前到来，却因疫情乱了脚步。最近，我们一边收购茶叶，一边筹措资金，弄得两头烧。”宣恩县神农茶叶有限公司负责人杨义学说，农发行得知这一情况后，主动开辟融资绿色通道，提供70万元茶叶收购贷款，犹如雪中送炭。

湖北银行保险业从优化政策、创新服务、加大供给、降低成本等方面出实招用实力，为企业复工复产、春季农业生产备足“金融粮草”。

释放政策红利纾困中小微企业

武汉来福如意食品有限公司是一家生产销售速冻果蔬制品、速冻肉制品的中小民营企业，也是武汉市级农业产业化重点龙头企业。疫情发生后，该公司克服困难提供各类速冻食品超过600吨。

近期，来福公司出现阶段性资金困难，有两笔共3000万元的银行贷款即将到期无法按时归还。为解企业燃眉之急，汉口银行江岸支行主动对接，充分评估风险后迅速开辟绿色通道，及时为来福公司办理了3000万元贷款展期业务，及时填补了公司的资金缺口，使其可以持续提供低价货源，稳定武汉市场供应。

复工复产过程中，不少中小微企业面临资金困难。湖北银保监局精准研判，积极引导推动金融机构释放政策红利，缓解企业融资难融资贵问题；对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、文化旅游等行业中小微客户，优惠、下调利率，完善续贷、增加信用贷款等，保障中小企业资金链不断裂。截至2月末，湖北普惠小微企业贷款同比增长20.1%。

光大银行与美团点评携手，为符合授信条件的餐饮企业提供一年期以内，额度最高1000万元（含）的信用类融资产品；建行湖北省分行与地方政府合作，综合运用各种金融工具和非金融工具，帮助企业尽快恢复正常生产经营。

针对复工企业在员工人身安全、营业中断损失等方面的保障需求，湖北银保监局鼓励各家保险公司在风险可控、合法合规的前提下，制定复工复产保险方案，合理适用条款费率。截至3月26日，全省银行业各项贷款余额5.43万亿元，今年以来累计发放贷款6718.2亿元，累计发放支持防疫相关贷款782.6亿元。全省保险业累计赔付支出80.9亿元，疫情专项赔付金额1.83亿元，其中财产险公司0.26亿元、人身险公司1.57亿元。

推动产业链协同复工复产

产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业就可能难以运转，加强产业链协同是当前有序推进复工复产的关键之一。

“芯屏端网”光电子产业集群是武汉东湖高新区的支柱产业，是代表湖北未来竞争力的高端制造业，产业链企业近400家，产业规模达3000亿元。

3月16日，兴业银行、中保投资有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、东湖高新区管委会四方代表通过云视频会议签署合作协议，发起成立200亿元光谷中交中保城市发展投资基金，投向光谷面板显示产业园、光谷筑芯科技产业园、人工智能产业园等。

3月27日，建行湖北省分行与东湖高新区管委会举行“助企复工计划”签约活动，计划支持600家光谷企业，综合授信不低于100亿元。国开行湖北省分行为华星光电发放专项流动性贷款1.13亿元。

随州是“中国专用汽车之都”，专汽产业链聚集汽车及零部件企业近200家，可生产八大类专用车、商用车及新能源汽车，多项品种销量全国第一。3月6日，工行随州分行及时为程力专用汽车股份有限公司发放流动资金贷款1000万元，支持企业加快复工复产。

武汉众邦银行与供应链平台卓钢链联合发布“抗疫复产专项金融支持计划”，支持钢贸供应链上下游小微企业全面复工复产，截至3月中旬已投放贷款超过4000万元，支持19家小微企业复工复产。

为推动湖北省产业链协同复工复产，湖北银保监局与省发改委、经信局等密切协作，对带动性强的产业以及产业链上龙头企业和关键环节优先对接、重点服务，保障金融需求。截至2月末，全省各项贷款同比增长12.2%，高于全国0.5个百分点。其中，制造业贷款新增193亿元，同比增加152亿元。

加强“三农”和民生企业保障

在宜昌宜都兴发化工有限公司工厂内，机器轰隆作响，正在24小时三班倒生产磷肥。2月下旬，农行湖北三峡分行春耕服务团队上门对接，投放贷款1.05亿元，促进工厂加速运转，磷铵产品日产达2200吨以上，疫情期间销售化肥超8万吨。

春耕备耕关系到全年收成，关系到“三农”全局。而农资农机企业复工复产，是春耕生产的重要保障。湖北银保监局引导辖内各机构及时保障种子、农药、化肥、农膜等农企需求，与种养大户、农民专业合作社等各类经营主体和经销商“点对点”对接。

应城市新都化工有限责任公司是一家生产纯碱、氯化铵、碳酸钠、复合肥等产品的企业，在服务农业种植上较有优势。受疫情影响，企业近段时间流动资金紧张。中行孝感分行通过叙做贸易融资1亿元，帮助企业解决资金难题。

为农副产品打开销路，是保障农民增收的重要环节。在湖北银保监局的引导下，各机构加大对“菜篮子”“米袋子”的金融支持力度，满足超市、电商、快递等企业资金需求。截至3月14日，武汉农商行支持春耕春种已授信9.91亿元，投放7.73亿元。

保险机构也创新产品，为春耕生产提供保障。人保财险湖北分公司出台五项举措力保春耕春种稳定，创新开发了面对建档立卡贫困农户的种植保险；太保产险湖北分公司与兴证期货公司共同推出“鸡蛋价格指数+期货”保险产品，赠送给麻城、蕲春、通城的养殖企业和贫困户。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 01 版）