北京市属公园20处核心景区今起陆续开放

北京青年报记者从市公园管理中心获悉，为进一步增加游览空间，提升游客的接待能力，自4月29日起，北京市属公园将陆续开放天坛祈年殿、颐和园排云殿佛香阁、北海永安寺等20处园林景区、重点文物古建院落，室内展室展厅暂不开放。与此同时，市属公园内的18处简餐茶点、9处文创商店也将恢复营业。新开放的核心景区和室内餐饮、商业场所都将严格按照疫情防控要求进行客流量动态管理。

昨日，颐和园、天坛公园、北海公园、香山公园、景山公园、北京植物园、玉渊潭公园均发布公告，自4月29日起，逐步恢复各重点景区、文物院落开放。首批恢复开放院落较大、相对开敞的园林景区、重点文物古建院落，涉及天坛祈年殿、颐和园排云殿佛香阁、北海公园永安寺、香山公园碧云寺、景山公园寿皇殿、植物园卧佛寺等共计20处。

北青报记者了解到，市民前往市属公园、游览部分核心景区，需要预约两次。其中，第一次预约为公园的大门票。今天起除紫竹院公园外的其他10家售票市属公园，都开始实行“预约购票、实名验票、分时入园”措施，游客可通过各公园公布的购票平台，提前1至7天预约购买公园门票。购票时需要选择游园日期及验票时间，并输入购票人姓名、电话和身份证号等信息。据了解，每日验票时间分为四个时段，分别是6:00—9:00、9:00—12:00、12:00—15:00、15:00—19:00，市民需在选定时间段前往公园验票。

第二次预约为园内核心景区的入门票。例如，天坛公园今日重新开放3处核心景区，包括祈年殿院落、皇穹宇院落和圜丘，市民去之前也要预约，关注微信公众号“天坛”（公园指定购票平台）后，分时段实名预约购票，同样可以预约7天内的票券，每张身份证每日限购一张联票或景点票，现场不再售票，持有老年证等政策性免票游客也需预约。“如果直接购买公园联票，就可以一次预约完成，包括大门票和景点票。”天坛公园管理处相关负责人介绍。此外，其他公园的游览方式及购票方法，市民可在公园官网、微信公众号、微博等平台查询。

同时，市属公园内的18处简餐茶点、9处文创商店恢复营业，提供餐食饮料、文创商品等商业服务。商业服务场所将按照人与人间距至少1米、人均面积不少于2.5平方米进行限流管控。游客进入室内餐饮、购物需要出示健康绿码。颐和园、北海、中山、陶然亭、玉渊潭、紫竹院6家市属公园在现有已开放航线和游船的基础上，将进一步恢复运营码头和船只数量。

市公园管理中心相关负责人介绍，“五一”小长假期间，市属公园将进一步织密网格管理，3000余名管理人员投入到92个巡查网格加强客流管控，在227处易造成人员逗留聚集的重要点位设专人看护，并通过预留等候区域、开启单向循环、导览指引分流等措施优化园内游览路线，保证市民游客节日安全、安心、秩序游园。（记者 王斌）