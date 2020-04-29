医院带头人迎难而上战疫情

新冠肺炎疫情袭来，作为国家卫生健康委直属的“国家队”领头人，市政协委员、中日友好医院院长孙阳迎难而上。组织院感防控、改造急诊隔离诊室、组织医护人员驰援武汉、有序开展北京本院防治工作……在这场战役里，孙阳作为医院带头人，他担当重任，服从大局，带领全院医护人员和广大职工，日夜奋战在抗击新冠肺炎疫情第一线。

为了应对疫情，孙阳带领医院着手建立了院内三道防线，并设立综合病房。1月7日，在发热病区腾空11个单间，建立隔离病区，也就是医院的第一道防线。随后，医院又建立了第二道防线——隔离综合病区。2月1日，医院先是开放了综合病区一，2月11日，又开放综合病区二，用来收治排除新冠的肺源性感染患者。除此之外，医院还设立内科综合病区、外科综合病区，专门作为无肺炎发热患者的医疗救治场所。与此同时，医院还不忘加强普通病房管理，严格遵循床间距1米，严格执行探视管理规定，并把普通病区的防控上升到第三道防线的高度，以保证决不让新冠病毒在普通病房之间蔓延。

由于新冠病毒蔓延，武汉当地医疗资源渐渐无法支应，一时间，全国各地支援武汉的医疗队纷纷组建并赶赴战场。面对危机状况，中日友好医院在农历大年三十那一天派出了副院长曹彬等5人赴武汉一线，牵头克立芝、瑞德西韦临床研究。

农历大年初二，第二批国家援鄂抗疫医疗队20人出发，由SICU、MICU、CCU、急诊、感染办等科室的医护人员组成。2月1日，第三批国家援鄂抗疫医疗队27人出发，由国家呼吸中心主任王辰院士、呼吸中心各科、急诊科、普外科等临床医务人员及管理干部组成。2月4日，第四批国家援鄂抗疫医疗队36人出发。2月7日，第五批国家援鄂抗疫医疗队67人出发。2月21日，第六批国家援鄂抗疫医疗队9人出发。六批援鄂抗疫国家医疗队共164人赶赴武汉。

“因为前期武汉医疗物资短缺等问题，大批医护人员被感染，甚至有很多人牺牲，所以医院派出这么多人驰援武汉，我最担心的就是我们的医护人员被感染。他们走的时候我对带队的院领导说，无论如何必须把我们的医护人员一个不少地带回来。”孙阳说。

中日友好医院援鄂医疗队到达武汉后立刻大显身手，他们负责的同济医院中法院区的重症团队累计救治危重症新冠肺炎患者72名，其中重症49人，危重症23人；经治疗后累计转为轻症58人，解除隔离并出院48人，危重患者死亡率最低。他们负责的武汉客厅和光谷方舱医院团队，累计管理住院患者3643人、护理患者1805人、接诊患者383人。而孙阳最为担心的事也没有发生，援鄂医疗队164人零感染。为了表彰这些不畏艰难、奋勇向前的勇士们，孙阳决定将援助武汉医疗队中70余名没有编制的医护人员全部转正。“他们已经经受了最为艰难的考验，这是他们应得的。”孙阳说。（记者 蒋若静）