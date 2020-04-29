“隐瞒论”背后美国隐瞒了什么

新冠肺炎疫情在美国暴发以来，美国一些政客多次无端指责“中国掩盖疫情真相导致疫情蔓延”。中国外交部列出中方1月3日以来处理疫情的时间表，根据事实予以驳斥：中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息，得到国际社会充分肯定，所谓“中国隐瞒疫情论”是不客观、不公正的。

中国没有隐瞒疫情真相，更没有误导美国致疫情蔓延。特朗普政府为应对疫情不力找借口，转移公众视线，中国成为被抹黑的对象。据路透社报道，美国国内批评人士认为，特朗普现在正“利用中国”转移自己抗疫措施不力的问题，在部分选民中渲染反华情绪，谋求2020年大选连任。这一点，从特朗普本人对中国抗疫措施的不同态度上可见一斑。

在美国疫情暴发前，特朗普1月25日发推特表示，“中国一直在非常努力地遏制新冠病毒。美方非常欣赏他们的努力和透明度。”2月7日回应记者提问“是否担心中国隐瞒新冠疫情事实”时，特朗普说，“不。中国非常努力。我认为他们做得非常专业，他们与世卫组织以及美国疾控中心保持着联系与合作。尽管疫情形势严峻，但我认为他们做得很好。”

在美国疫情暴发后，特朗普3月19日在白宫举行的新闻发布会上抱怨说，中国“本可以阻止”肆虐美国的病毒。此后，不断有美国政客把应对疫情不力之过“甩锅”中国，“中国疫情隐瞒论”不绝于耳。

恶意抹黑中国还不够，美国一些政客还把“疫情隐瞒”之锅甩给世卫组织，并以此为借口暂停向世界卫生组织拨款，令国际社会哗然。世卫组织就此公开说明，美国政府有15名官员在世卫组织日内瓦总部工作，从2019年12月31日起与世卫组织就中国出现的疫情开展密切合作。同时，世卫组织内部还有六名美国官员，他们的大部分精力也放在这次疫情上。此外，还有两名美国官员与世卫组织远程协作，全职研究新冠肺炎疫情。

《华盛顿邮报》的报道也印证了上述说法，“这些官员和其他美国政府内的科学家参加了世卫组织所有新冠肺炎相关的重要讨论，他们能接触到所有的信息，同时也为世卫组织得出的结论和指导意见给出大量建议。”这表明，世卫组织知道的一切，美国政府全都知道，而且都是实时知晓。

无论是“甩锅”中国，还是“嫁祸”世卫组织，美国一些政客的核心目的都指向一点：转移美国民众的视线，缓和民众对政府应对疫情不力的关注和批评，保证特朗普在2020年大选中能获得更多支持。4月24日，美国政治新闻网站“Politico”曝光一份美国共和党竞选策略备忘录，这份长达57页的备忘录强调了三条主要攻击路线：一是指责中国掩盖真相导致病毒蔓延，二是攻击民主党人对中国态度软弱，三是共和党人将因中国导致疫情传播而推动对中国的制裁。备忘录还显示，共和党人有意在美国大选中继续炒作中国话题。

美国共和党的这份竞选备忘录，被一些美国网友称为“谎话红皮书”，中国外交部发言人华春莹也曾“夸赞”其为一出“好剧本”，建议大家都看看。至此，美国一些政客炮制的“中国疫情隐瞒论”不管如何自相矛盾、牵强附会、颠倒黑白，其背后的动机已昭然若揭。

4月27日，针对“如何看待近期美国社会各界对美政府应对疫情质疑声日趋増多”的问题，外交部发言人耿爽连发三问：疫情到底最早何时在美国出现？美国政府是否隐瞒了什么？为什么急着向其他国家和国际组织甩锅？

这三个问题，可谓句句戳中了要害。美国一些政客无端指责中国和世卫组织“隐瞒疫情真相”，其实他们自己最需要回答一个问题：如此“甩锅”到底是要隐瞒什么？