以正确姿势拥抱五月的风景

今年“五一”小长假之所以“特殊”，首先是“五一”假期连休5天，这是小长假政策实施以来的首次。更为“特殊”的是，这是我国疫情防控向好态势进一步巩固以来的首个小长假，也是疫情暴发以来出行游客最为密集的假期。小长假前夕，有关部门出台针对性和操作性更强的餐饮行业经营服务指引，有助于保持北京防控形势趋好稳定。

4月28日，北京市第95场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会举行，北京市商务局制定的新版4.0餐饮行业经营服务指引发布。在控制餐厅就餐人数方面，新版指引把原来的餐位间距一米以上调整为桌位间距一米以上，确保桌与桌之间要有足够距离，使家庭用餐等同桌用餐的情形更加方便，餐厅也更容易操作。有关负责人表示，一些餐厅特别是快餐店餐位紧张“拼桌就餐”的情形要尽力杜绝。

再过几天，我们将迎来一个特殊的“五一”小长假。之所以“特殊”，首先是今年“五一”假期连休5天，这是小长假政策实施以来的首次。更为“特殊”的是，这是我国疫情防控向好态势进一步巩固以来的首个小长假，也是疫情暴发以来出行游客最为密集的假期。“五一”假期前夕，有关部门出台针对性和操作性更强的餐饮行业经营服务指引，有助于保持北京防控形势趋好稳定。

小长假期间，不仅餐饮企业要严阵以待，商场、超市等容易出现人员聚集的场所，都要加强通风、消毒和清洁卫生，落实防疫措施，做好节日期间的消防安全、生产安全、食品安全等工作，确保市民过一个健康祥和的节日。常态化疫情防控容不得半点松劲，要坚持常抓不懈，始终绷紧这根弦，要更加精准、更加扎实落实各项防控措施。

“五一”假期期间，另一个防控重点是公园景区。北京市将有40座新建公园集中向市民开放，其中包括城市森林公园、郊野湿地公园、口袋公园等。同时，全市有近千家公园景区在做好疫情防控的前提下，将面向游客开放室外开畅空间。婀娜的柳树、茂盛的刺槐、春意盎然的名胜古迹……全市公园景区将迎来游园客流高峰。

“五一”假期，为了让市民能够“健康游”“安全游”“放心游”，北京公园景区将采取一系列管控措施，外出游玩的市民，需要以正确“姿势”拥抱五月的美景。各旅游景区将严格执行实名制预约制度，同时对游客接待量进行总量控制、限量管理。计划出游的市民相应的需要通过即时通讯工具、手机客户端、景区官网、电话预约等多种渠道，提前预约。

目前国内疫情防控形势持续向好，但境外输入病例不断出现，小长假期间“外防输入、内防反弹”压力依然较大。因此，除了提前预约，外出游玩的市民需要做出的正确“姿势”还包括，一定要戴口罩、勤洗手、保持安全间距、不扎堆、少去人员聚集处，外出游玩莫忘做好自我防护。

有意愿出游的市民还需要特别注意，不去境外旅游，不去国内中高风险地区旅游。近期，北京出现了境外输入居家聚集病例，部分省市也出现了家庭、医疗机构聚集性病例事件。这些都为首都的疫情防控工作敲响了警钟，也向我们每个人提出了更高的要求。在常态化的疫情防控形势下，北京市需要具有更敏锐的风险意识和危机意识，因此对境外返京人员仍然全部实施集中医学观察，隔离期满后，还要进行7天居家观测。目前境外旅行仍存在较大疫情风险，建议市民“五一”假期少出京、不出京，减少感染风险。

4月16日以来，北京保持境外输入病例、本地确诊病例“双零”增长。首都疫情防控形势持续稳定向好，我们要坚决把来之不易的防控成果巩固好，实现疫情防控常态化不放松和正常生产生活秩序全面恢复完美结合。“五一”小长假近在眼前，假期游玩也要绷紧“防控安全弦”，努力实现疫情防控常态化不放松和快乐出游完美结合。