人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。一切为了人民、一切依靠人民，是我们党战胜前进道路上各种风险挑战、不断从胜利走向胜利的根本所在。这一历史真谛，在应对这场传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件中又一次得到了充分印证。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记一开始就明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，强调要紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。在党中央坚强领导下，我们坚持全民动员、联防联控、群防群治、公开透明，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，构建最严密的防控体系，广大人民群众自觉服从大局，主动投入战斗，同舟共济、守望相助，筑起了抗击疫情的钢铁长城，铸就了光彩夺目的精神丰碑。

这是一场人人参与的人民战争，人民的精神气壮山河。这场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，没有人是旁观者。各级党组织和广大党员干部坚定站在疫情防控最前沿，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，当好群众的贴心人和主心骨，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用，党旗在疫情防控第一线高高飘扬。广大医务工作者、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、新闻工作者、志愿者等奋战在疫情防控最基层；武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争；全国人民自觉配合疫情防控工作，迅速提高自我服务、自我防护能力。神州大地上，无数人不辞辛劳、默默付出，亿万人民身体力行、团结奋战，谱写了众志成城、共克时艰的英雄壮歌。

这是一道联防联控的严密防线，人民的伟力撼天动地。抗击疫情有两个阵地，一个是医院救死扶伤阵地，一个是社区联防联控阵地。全国400多万名社区工作者坚守一线，在65万个城乡社区承担起疫情监测、出入管理、宣传教育、环境整治、困难帮扶等繁重工作，与广大居民群众一道共同筑起了疫情防控的坚强堡垒。从城市到乡村，从内陆到边疆，14亿人民心往一处想、劲往一处使，建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，全面落实联防联控措施，严防死守、不留死角。世界卫生组织认为，中国采取的是一种“全政府、全社会策略”，指出“中国成功的联防联控经验，值得世界学习和借鉴”。

为人民而战，靠人民而胜。这场抗击疫情的严峻斗争是一次人民力量的生动展示，深刻证明：“人民才是真正的英雄。只要紧紧依靠人民，我们就一定能够战胜一切艰难险阻，实现中华民族伟大复兴。”

“群之所为事无不成，众之所举业无不胜。”前进的道路上，不管乱云飞渡、风急浪高，我们都必须坚持人民主体地位，始终牢记人民利益高于一切，在联系服务群众上多用情，在宣传教育群众上多用心，在组织凝聚群众上多用力，真正做到一切为了人民群众、紧紧依靠人民群众，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，依靠人民创造历史伟业。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 01 版）