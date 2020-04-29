王毅：支持世卫组织，就能挽救更多生命

人民网北京4月29日电 据外交部网站消息，4月28日晚，国务委员兼外交部长王毅在北京出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会。

王毅表示，金砖国家应该支持联合国各机构为抗击疫情发挥应有作用。世界卫生组织是协调推进全球抗疫合作的核心力量，在帮助广大发展中国家尤其是非洲兄弟姐妹抗击疫情方面更是不可或缺。支持世卫组织，就能挽救更多生命，就能治疗更多病患，就能更有效应对病毒，就能凝聚起全球抗疫力量，在人类与病毒抗争的关键时刻，任何削弱世卫组织权威、阻碍世卫组织发挥作用的作法都是不合时宜的，也不会得到国际社会的支持。

王毅表示，中方在按时足额交纳世卫组织会费基础上，最近又连续两次向世卫组织共捐款5000万美元，希望更多用于解救发展中国家的急需。我们还将向联合国全球人道应对计划捐款，并在力所能及范围内减轻非洲国家债务负担，协助当地提高应对疫情能力。针对这次危机暴露出的短板和不足，我们还应推动完善全球公共卫生治理，打造人类卫生健康共同体。