挺起“国家队”坚定抗疫的脊梁

疫情就是命令，防控就是责任。疫情发生以来，作为全国医护工作者尤其是基层医疗卫生工作者的“精神补给站”——中国继续医学教育网，全天候地坚守在抗“疫”一线，以“国家队”所一直秉承的责任与担当，同全国人民一道，坚定地挺起顽强抗疫的脊梁，树立了卫生健康教育培训领域“国家队”担当务实的良好形象。

勇于担当 快速反应

2020年1月本该是全国人民喜迎新春，阖家欢乐的日子，但是新冠肺炎疫情突然爆发，彻底打破了正常的生活节奏，一时间，全国上下，从中央到地方，一颗颗心被紧紧地联在了一起。

作为国家卫生健康委直属单位，1月21日，能力建设和继续教育中心（以下简称“中心”）紧急召开会议，成立了新冠肺炎防控专项工作组（以下简称“工作组”），紧急部署安排新冠肺炎专项培训工作。在委科教司的指导下，中心依托“中国继续医学教育网”及微信公众号“NCME助手”，开设了新冠肺炎培训专题，将中央及我委各项最新政策决策、专业的疫情防控知识，以及各地防控工作的经验动态，第一时间向所有医务人员免费发布。

1月22日，工作组成员第一时间电话专访了奔走在一线的国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士，就《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第二版）》进行权威解读。从主题策划、预约专家、进行专访、整理成文、专家审核到最终定稿，仅用了不到10个小时。当晚23点，文章发布上线，1小时阅读量达到2.3万+，最终阅读量达到228787，为广大医务工作者尤其抗击一线的医务工作者们提供了最及时、最翔实的权威指导。

从这一天起，工作组成员全体放弃了春节休假，全身心地投入到夜以继日的新冠肺炎培训的工作中，几乎每天都是16个小时连续奋战，确保第一时间将最急需的诊疗知识与防护技能传递给疫情防控一线。

精益求精 全力保障

随着疫情的迅速蔓延，截止2月6日，国家卫生健康委组织专家先后根据疫情发展实际，连续制定和发布了五版诊疗方案。

对此，中心工作组成员密切关注。为了帮助广大医务人员加深对疾病的认识，规范诊疗措施，工作组成员认真梳理了第1-5版诊疗方案，从病原学特点、流行病学特点、临床表现、实验室检查等几个方面进行对比分析，整理成《划重点！1～5版新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案对比分析》一文发布在官方公众号NCME助手上。

这篇独家原创文章，2月6日22点上线，迅速引起广大学员的热烈讨论，1小时阅读量达到1.8万+，8小时达到10万+，最终阅读量达到237446，后台留言500百多条。

疫情期间，中心开设的培训专栏上，单日学习人数最高峰值达到376049人，单日学习流量达到2193464人次。为了保证所有学员能顺利访问平台，确保视频课程流畅播放，中心不讲条件，不计代价，紧急协调网络服务商，加购服务器和带宽等硬件设备，仅此一项就累计投入500多万元。同时，中心技术部门实行24小时轮流值班，第一时间响应，及时处理各种可能出现的技术问题。

质量权威 内容丰富

为确保培训课程内容科学、质量权威，中心协同委科教司、基层卫生司，面向全国卫生健康系统征集课件。中心培训专题的每个课程，都经过了各省（自治区、直辖市）卫健委基层处、科教处的层层筛选，都经过了中心工作人员的严格审核，都经过了专家组成员的意见咨询，特别是加强了与中国疾病预防控制中心的合作，由中国疾控中心组织专家录制公共卫生学科相关课程课件，最大程度上保证了培训内容的科学权威。

培训专题按照政策动态、诊疗方案、基层防控、村医专栏、健康科普、最美逆行六个版块多维度展开，满足了不同层次人员的学习需求。在六个版块的整体内容框架下，中心不断根据疫情的发展，及时对相关培训内容进行更新调整，及时发布国家颁布的诊疗、防控方案以及公众居家防护、企业复工、学校复学等相关防控方案知识。2月份以来，针对疫情一线对急缺内容的学习需求，中心还先后举办了超声、放射、院感、医院应急管理等专项远程直播8次，在线学习人数达近100万人次。

截至4月2日24时，共计上线“新冠肺炎”培训课程623项，累计培训全国疫情一线医护人员、医院管理人员和基层卫生健康人员2000多万人次，其中基层医疗卫生人员223万人次。

参与踊跃 反馈良好

两个多月来，中心开展的专题培训，得到了广大疫情一线及基层人员的积极参与和热烈好评，70%以上的课程，学习人数都超过了10万人。每次新课程上线，都会引起学员的广泛关注并反复学习，大家纷纷表示，国家平台给了他们足不出户就能在线享受到国家级专家的课程，国家平台值得信任、值得依赖。

“国家用心良苦，为了提升我们基层医生的能力，给我们做这么好的课件，让我们不出门就随时随地学习，非常感谢，一定努力学习好。”

“图文并茂的课件，精湛的讲课水平，希望多拍这样的培训课件，足不出户就能享受到国家级专家的讲课。”

学员留下了很多鼓励的话语。

学员的支持和认可，是中心做好疫情期间专题培训工作最根本的动力。中心作为国家卫生健康委直属事业单位，负责全国卫生健康系统专业技术人员继续教育和医院管理人员职业化能力建设工作，认真落实好疫情期间的专题培训工作，是中心职责和使命。下一步，中心将紧密协同我委相关司局，依托已建成并运行的“中国继续医学教育网”和“中国现代医院管理网”，汇聚各级各类卫生健康教育培训资源，坚持不懈地开展针对性、实效性的医疗卫生专业技术人员、医院管理人员业务技能培训，为实现战“疫”的最后胜利贡献中心自己的一份力量。