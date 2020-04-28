昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，本市鼓励支持全市自然山水类景区在4月底前恢复开放，旅游景区将严格执行实名制预约制度。本市将编发“五一”假日旅游温馨提示，引导市民不去境外旅游，不去国内中高风险地区旅游。

不去国内中高风险地区旅游

周卫民介绍，今年本市“五一”假期旅游要在疫情防控常态化条件下和防控措施到位前提下，坚持防控为先，限量开放、有序开放，防止无序开放。

本市将编发“五一”假日旅游温馨提示，重点做好疫情防控措施提示、开放景区和乡村民宿名单提示、景区安全风险提示、假日旅游天气提示、交通监测预报预警提示等，增强游客人身和财产安全防范意识，引导游客合理安排出游行程，不去境外旅游，不去国内中高风险地区旅游。

周卫民表示，“五一”假期，“外防输入、内防反弹”的防控压力依然较大，市民一定要戴口罩、勤洗手、保持安全间距、不扎堆、少去人员聚集处，在做好自我防护的前提下外出旅游。

入住乡村民宿遵守防控要求

市文旅局制定了“五一”假期旅游工作方案。除处于防火期关闭的森林景区外，鼓励支持全市自然山水类景区在4月底前恢复开放。鼓励支持全市人文景观类景区逐步恢复开放，但只开放室外部分。鼓励支持自然山水类景区附近的乡村旅游经营单位（户）4月底前通过预约方式恢复经营活动。入住乡村民宿要遵守乡村防控要求。

本市将推出一批全市步道、骑道和风景廊道，满足市民郊野骑行和自驾游需求，鼓励开展休闲度假和健身式游览。完善郊野公园商业配套服务设施，引导市民到郊野公园开展家庭休闲活动。推出一批历史文化街区、文创产业园区、商业街区等场所，有序恢复街（园）区商业配套服务设施经营活动，引导市民进行家庭式、个性化、漫步型游览。

恢复本市旅行社经营在京团队游业务，鼓励支持本市旅行社为北京市民开发小型化、定制化的京内旅游线路。旅行社将合理规划设计本市旅游线路产品，严格审查旅游包车和驾驶员资质，确保游客安全。

旅游景区分时段游览预约

周卫民介绍，“五一”假期，旅游景区严格执行实名制预约制度，通过即时通讯工具、手机客户端、景区官网、电话预约等多种渠道，推行分时段游览预约，引导游客间隔入园、错峰出游，防止游客扎堆。

旅游景区要对游客接待量进行总量控制、限量管理，防止游客聚集。收费景区在实施临时性优惠政策前要慎重做好评估，防止客流量超限。旅游景区只开放室外区域，室内场所暂不开放。景区实施入园必检，普及应用“北京健康宝”“京心相助”等核验手段，游客必须戴口罩，接受体温检测合格后方可入园，园内设置1米安全间距，对公共区域和设施设备增加清洁与消毒频次。

“五一”假期本市将重点加大对旅游餐饮场所的日常巡查和隐患排查，景区餐饮场所要执行餐饮场所疫情防控指引，严格控制就餐人数、保持桌位和座位安全间距、缩短就餐时间，倡导打包外卖。宾馆饭店确保做好疫情防控、火灾防控以及用电、特种设备、食品、餐饮卫生、住宿卫生等安全工作。（记者 孙乐琪）

本市新增1例本地疑似病例

核增1例死亡病例

本报讯（记者 贾晓宏）4月26日，本市新增1例本地疑似病例，核增1例死亡病例。

4月26日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至4月26日24时，全市累计报告境外输入确诊病例174例，境外输入病例累计出院118例，在院治疗56例。

4月26日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例和本地无症状感染者，新增本地疑似病例1例。截至4月26日24时，全市累计报告本地确诊病例419例，本地确诊病例累计出院407例、在院3例、累计死亡9例（核增1例）。