查处涉渔违法违规案件3万余件

人民网北京4月27日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：“中国渔政亮剑2019”系列专项执法行动取得实效。据不完全统计，各地累计出动执法人员143.2万名、船艇18.2万艘次、车辆28.2万台，查处违法违规案件3.24万件、查获违法人员4.3万名（其中向司法机关移送涉嫌犯罪案件2909件、移送涉案人员4709名），没收违法捕捞渔获物3131吨，清理取缔涉渔“三无”船舶10586艘、“绝户网”110万余张（顶），没收电鱼器具1.5万余台（套）。

农业农村部公布了2019年相关渔政执法机构查处的违反渔业法律法规、损害渔业资源与生态文明建设的10起典型案例，主要涉及伏季休渔期非法捕捞、涉渔“三无”船舶非法下水航行和作业等。

农业农村部要求，各级渔业渔政部门及渔政执法机构要扎实推进“中国渔政亮剑2020”系列专项执法行动，确保渔业绿色高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 14 版）