《查医生援鄂日记》：查琼芳著；上海交通大学出版社出版。

为抗击新冠肺炎疫情，全国先后有四万多名医疗队员驰援湖北。两个多月里，我在感动中，为数批上海交通大学医学院的援鄂医疗队送行，更通过微信朋友圈关注在那里拼命的战友，时常被他们“不破楼兰终不还”的大无畏精神所鼓舞。在此期间，我看到了查琼芳医生的日记。她的文字朴实无华，情真意切，让我感慨，令我泪目。

查琼芳是上海第一批援鄂医疗队队员，也是这支队伍里交医系统唯一的女医生。大年三十除夕夜，查琼芳放下碗筷、告别亲人，随队前往武汉市金银潭医院。他们是最早从上海出发、思想准备时间最短的一支队伍。当时，尚处于新冠肺炎救治经验匮乏、防护用品短缺的阶段。从1月25日凌晨到达武汉天河机场，到3月31日结束在武汉市金银潭医院重症病房的工作，这支队伍在一线整整奋战68天，从生死线救回许多危重病人。

在查医生日记里，我看到许许多多平凡却崇高的普通人。他们中有医护人员、有患者和患者家属、有进重症病房打扫卫生的志愿者、有志愿者司机、有酒店大厨、有快递小哥……没有宏大叙事，只有每天的日常记录。然而，正是这些普通人的点滴日常，共同拼出中国抗击新冠肺炎疫情的动态图。从医护人员穿着厚重防护服一周工作50个小时，到更多医疗队增援后得以正常轮休；从物资紧缺阶段，只有进重症监护室时才可领取一只N95口罩，到医护用品充分补给后用时自取；从每日ICU患者爆满，到越来越多重症患者转为轻症患者，随后陆续出院；医护人员彼此加油鼓气，围绕疑难杂症案例展开讨论，而后开展精准治疗……日记中的很多细节令人难忘。

查医生日记被全国很多媒体转载。它所传递的信心和力量，感动了很多人。一批又一批医护人员增援湖北。查医生的学生们纷纷主动请战。

如今，包括查琼芳医生在内的上海援鄂医护人员已经全部凯旋。日记中记录的点点滴滴，将凝固为我们共同的记忆。我们会永远记住医护人员奋不顾身冲在疫情前线的勇敢，记住每日忙碌在排查一线的警察、社区工作人员的辛劳，记住坚守岗位的空乘人员、货车司机、公交司机的身影……

《查医生援鄂日记》是一部很有价值的抗疫史料，也是一部难得的医学人文教育读物。它再现医务人员以及所有中国人民面对灾难、危险时，义不容辞的担当和充满大爱的付出。正是这种无私无畏的精神，构筑起抗击疫情的磅礴力量；正是这种对生命、对家园的坚决捍卫，让我们万众一心，众志成城。

（作者为中国科学院院士、上海交通大学医学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 20 版）