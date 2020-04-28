“我们可以帮你去超市买东西，因为你没时间排那么长的队；我们可以帮你打扫卫生，因为你从医院回来已经精疲力尽了；如果你想要发泄压力，想要哭泣，我们一直都在你身边……”

日前，西班牙一名医护人员在社交媒体上晒出了邻居写给她的信。近来，西班牙不少医院附近的快餐店每天都会免费递送食物给当日值班的医生；艺术家志愿者到医院演奏乐曲，帮助医护人员和病患放松心情；民众自发地对医护人员的奉献与牺牲表达谢意。

巴尔—德埃夫龙大学医院在网站上设立了“发自心底的话”专区，号召民众留言为新冠肺炎患者加油鼓劲，并将这些暖心的话语制作成卡片送给患者。医院还附上如何将卡片做成一朵玫瑰花的折纸说明，让患者感受到来自社会的鼓励和支持。

为切断病毒传染源，医院采取封闭式管理，家人无法探视患者。从事了17年护士工作的瓦内萨·艾斯都迪奥表示，患者往往情绪低落，不能与家人见面更让他们感到难受，“我们总是尽量像家人一样去陪伴和照顾他们”。医院的护士们发起“陪伴你”计划，在做好充分防护的条件下，坚持每天去探望患者，帮助病人和家属视频对话，和他们一起做游戏，让他们感受到温暖和希望，共渡难关。

医护人员的付出得到了尊重和回报。一位患者家属表示：“父亲入院后身边没有手机，之前我完全不知道他入院后每天怎么样、状态如何。感谢医院的细心安排，让我可以每天和父亲在线沟通，我的内心充满感激之情。”

这样守望相助、共渡难关的故事每天都在西班牙各地发生。每晚8点，西班牙的大街小巷上都会响起热烈而经久不息的掌声，不仅送给奋斗在抗疫一线的医护人员，同时是对疫情下坚守岗位的售货员、司机、警察等表达感谢和鼓励，传递着民众的团结与战胜疫情的坚定信念。

（本报马德里4月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 17 版）