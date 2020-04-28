“中非连线、携手抗疫”系列视频技术交流会将举行

人民网北京4月27日电 （记者韩晓明）外交部发言人耿爽27日说，中方将同非洲国家召开“中非连线、携手抗疫”系列视频技术交流会，首次会议已于北京时间27日下午4点举行。

耿爽在当日例行记者会上说，当前，非洲新冠肺炎疫情快速蔓延，非洲国家抗疫任务艰巨。为进一步加大对非洲国家抗疫工作的技术支持，中国外交部会同中国国家卫健委将组织召开“中非连线、携手抗疫”系列视频技术交流会，届时中国抗疫专家将同非洲国家政府官员和专家围绕疫情防控策略、临床救治、检测方法、边境检疫、风险评估等主题进行专题交流。

耿爽说，中方对非洲疫情形势和面临的挑战感同身受，已经并将继续在力所能及的范围内向非洲国家提供各种形式的支持和帮助。中方将根据疫情发展和非洲国家的需要和愿望，向非洲国家提供更多抗疫物资，派遣更多医疗专家组，加快推进非洲疾控中心建设，加强中非公共卫生和疾病防控合作。“我们愿与非方共同努力，夺取抗疫斗争的最终胜利。”

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）