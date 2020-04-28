我国疫苗研发有序推进

人民网北京4月27日电 （记者邱超奕）国新办27日举行吹风会，邀请专家就疫苗研发、病毒溯源、有效疗法、国际合作等问题进行解答。

关于疫苗研发，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强介绍，中国5个线路的研究在有序推进中，其中一些正在开展二期临床研究，目前和美国、德国、英国等国家都有一些合作。

目前，世卫组织正在全球多国开展“团结试验”项目，推进疫苗研发。中科院微生物研究所研究员严景华认为，这项倡议非常好，希望同包括世卫组织在内的国际机构紧密沟通合作，促进疫苗在全球范围的使用。

专家表示，1918年大流感、艾滋病以及2009年首先暴发于美洲的H1N1流感等，“零号病人”都没有确认。中国在积极努力推进追踪溯源“零号病人”工作，但由于涉及非常繁杂的数据量，加上早期病例可能处于无症状感染状态、缺乏就诊记录，追溯的难度很大。各国也需追溯本国的“零号病人”，希望能携手开展相关工作。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 02 版）