开学复课要摒弃“补课思维”

围绕开学复课为完成2020年春季学期教学任务，是否会占用双休日、公众假期进行补课的热点问题，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰近日表示，可调整周一到周五学习的时间，比如每天增加半小时到一小时就可以补回很多内容；春季学期的任务确实有很多没有完成，也可调整到秋季学期，甚至下一个学年，总的指导思想是“来日方长”。充分考虑孩子们的情况，尽可能减少占用孩子们休息的时间学习。

漫长的假期终于结束了。近来，各地纷纷迎来开学复课，学校开门，“神兽”归位，皆大欢喜。不过，教学任务如何完成，也成为家长和孩子最关心的事，究竟需不需要补课？从教育部官员的表态看，并不建议占用假期补课，而是鼓励采取灵活调整的方式，保质保量完成教学任务，避免过多增加学业负担。本月初，北京市教委相关负责人表示，北京非毕业年级复课后，教学安排不占用周末暑假时间。这与教育部的建议和安排是一致的。

受疫情影响，全国各地中小学学校和培训机构暂停开门，基于学生健康的安全考虑，春季学期也推迟开学，不可避免会对教学任务造成一定影响。此前，教育部推行“停课不停学”政策，各地纷纷开设“云课堂”，讲授防疫知识、上网课等，不过网络教学模式并不成熟，与线下还是有很大差异性，教学质量无法保障，老师也对学生的学习情况了解不多，亦拖累教学进度。

在开学复课之后，面对“余额不足”的教学时间，如何将教学进度提上来，确实需要慎重考虑。目前，在防疫工作不放松的前提下，学校要以安全为第一原则，防范疫情传播，需要保障学生的身体健康，安排充足的休息和锻炼时间，提高孩子的自身免疫力，因此不能本末倒置，让教学压力过大，导致孩子健康受到影响。

显然，如果按照传统的“补课思维”，在周末、假期时间补课的话，就会压缩孩子的正常休息、锻炼时间，反而不利于身体健康，有碍防疫工作。因此，教育部不建议占用假期补课，乃是正确的观点，那么相对妥善的做法，就是在平日增加一点教学时间，少考点试、少刷点题，也就可以补回课程了。至于低年级的学生，其学习内容较简单，则可以调整到下学期、下学年，也不会耽误。

不占用双休日、公众假期补课，也是给学生减负，保护学生身心健康。在两个多月“停课不停学”期间，孩子们忙着面对电脑、电视、手机上网课、做笔记、交作业、打卡，“比到学校上学还累”。开学复课后，若再占用双休日、公众假期补课，无疑就延长了学习时间，挤占了休息时间，增加了学业负担，实在是得不偿失。好不容易开学了，最好还是让他们过一种疫情防控下的正常学习生活。相较完成教学任务，保障孩子们的身心健康才是第一位的。

学习是一个长期的事，从小学到大学毕业，要经历十多年的时间，疫情拖累的两三个月非常短暂，对整体学习而言，影响非常有限。因此，大家不必太焦虑，对教学进度无需太过关注，应将眼光放长远些，摒弃短视的“补课思维”，尊重学习规律，合理调整教学时间和作息时间，让孩子拥有健康的体魄，培养自律精神、自学意识，树立终身学习观念，才是更好的学习方式。