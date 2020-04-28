“神兽”归笼还需织密保护网

阔别校园3月有余，北京4.9万高三学生昨起回到校园。目前，北京各个学校开学准备完毕，全市254所学校迎来高三年级学生返校复课。

校园里朗朗的读书声是一个社会恢复正常秩序的重要的标志。随着疫情的平稳，“神兽”归笼成了众望所归。什么样的情况下才可以开学？教育部曾明确提出疫情没有得到基本控制前不开学，学校基本防控条件不具备不开学，师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学的“三项基本原则”。

从国内来讲，已经有一个月左右的“双清零”了，在教育部举行学校疫情防控专家报告视频会上，钟南山、李兰娟、张文宏三位专家也一致支持复课。就北京而言，已连续保持10天境外输入病例、本地确诊病例增长“双零”。按照中国目前的传播系数，可以复学，但要确保“零风险”，既不现实也不可能。在这样的情况下，复学无疑是对学校疫情防控工作的莫大考验。

确定返校只是一个开端，后续还有大量工作要做。目前，北京各个学校的防疫物资已就位。根据北京市教委公布的数据，现有应急备用口罩235.3万个，消毒液储备27.3万升，测温门258个，测温枪6333个，手套25.4万副，防护服4160套。有的还为高三、初三困难学生每人准备了包括50个口罩在内的防疫“爱心包”。

人员密集，流动性很大，涉及上课、用餐等诸多问题，这些才是对校园防控的最大挑战。为此，除了精确排查全体师生健康和筹备好充足的防控物资之外，学校还要建立行之有效的疫情防控应急预案，对复课后的卫生消毒、错峰就餐、健康监测、应急处置等作出详细的规定。此外，专业的事情要由专业的人来做，学校要积极寻求疾控部门和医院的专业人员进校指导，实现科学精准管理，构筑起学校疫情防控的严密防线。惟其如此，才能为师生保驾护航，让孩子们安心坐在教室里好好学习。

高三年级开学后，线上线下教学将相互结合，是北京所特有的做法。为了战疫的需要，高三学生的上下学时间为上午9点半至下午3点半，与平常相比，在校时间显得严重不足。线下进行必需的讲解、辅导之后，线上进行个性化资源的推送以及个性化答疑，无疑可以有效弥补在校学习的疏漏。此外，这也可以为没能复课居家学习的少数同学提供便利，确保教育公平。

疫情防控并不只是学校行为，家长也应该密切配合。张文宏曾特别提醒家长，孩子的感染不取决于孩子本身，而取决于家长。最怕的是我们家长感染了，感染给孩子，孩子又传染给了别的同学。所以千万不要觉得把孩子送进学校就不管了，家长首先要做好自己的防护。只有我们整个社会处于一个健康的生活体系中，孩子们才能尽快安全复学。

尤其值得一提的是，在外来输入造成国内的继发感染随时存在的情形下，疫情还存在诸多变数。近段时间，青岛胶州和哈尔滨等多地就先后出现一定的“反复”，开学返校也因此有所调整和延迟。对此，家长应该保持充分的理解，切莫一有问题就激动不已，给防控大局施加不必要的压力。

进入战疫下半场，防控和复工复学都不能耽误。复学过程中面临着疫情防控的严峻形势，如何做好常态化疫情防控条件下学校开学工作，平衡好复学、恢复经济和抵御外来输入扩大感染的关系，需要联防联控、群策群力，才能为“神兽”们织密保护网。