4月27日起，广东187万名高三初三学生返校复课。全省各地各学校做足准备工作，满怀信心迎接师生返校上课。

返校复课是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要内容，是常态化疫情防控中加快恢复生产生活秩序的重要方面。当前，广东疫情防控形势持续向好，省内本轮疫情流行高峰已经过去，安排师生返校复课的条件已经具备，时机恰到好处。这不仅符合科学防控、精准施策的要求，也传递出广东从容做好常态化疫情防控的信心。

“惟事事，乃其有备，有备无患。”从省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，全省各级各类学校学生自4月27日起分期、分批、错峰返校以来，各地各学校争分夺秒打响返校复学准备战。多方筹措储备口罩等防疫物资、全面排查师生健康情况、及时配齐卫生健康副校长、全景组织返校复学模拟演练……全省各学校以及各有关部门以最大努力、最严措施、最快速度，做实做细各项准备工作，全力推动复学复课安全、有序、顺畅进行。从首日情况来看，学校、师生、家长准备充分，返校复学工作有条不紊、稳步进行。但这只是刚刚开始，返校复学是一项艰巨繁重且长期进行的工作，必须按照中央和省里关于复学复课工作要求，压实各地各有关部门管理责任和学校主体责任，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，全力确保返校师生安全和健康。

全力确保返校师生安全和健康，要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。当前疫情防控向好态势进一步巩固，但境外疫情持续扩散蔓延，广东面临境外疫情输入风险大幅增加，保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务仍然艰巨。在如此复杂严峻形势下返校复学，必须充分估计困难、风险和不确定性，密切关注国际国内省内疫情形势变化，充分认识做好常态化疫情防控工作的重要性必要性，始终保持警惕、严密防范，把常态化疫情防控抓紧抓实抓细，精准落实到返校复学和师生生活的方方面面。

全力确保返校师生安全和健康，要全面落实疫情防控要求，严而又严、滴水不漏做好防控工作。各地各学校都制定了返校复学各种实施方案和应急预案，但务必落实到实际工作中，而不能停留在文件里。一方面要细致做好师生健康监测和管理，加强通风消毒，严格规范课堂教学、住宿、就餐管理，确保错峰就餐、错时上下学等措施执行到位，切实降低人员聚集风险；另一方面要加强学校与家长的沟通配合，强化学生个人防护教育指导，加强思想引导、心理疏导和学习生活帮助，采取多种形式普及疫情防护知识，引导学生养成良好卫生习惯。另外，还要经常性地对各项应对措施进行再梳理再检查再细化，细致入微查漏补缺，全方位筑牢校园安全防线，确保万无一失。

全力确保返校师生安全和健康，要努力降低疫情对正常教学影响，确保网上网下教学有效衔接。受疫情影响，前一阶段学生居家学习，利用现代信息技术手段在线上学。但由于各个地方和各个学生的情况不尽相同，在线上课效果自然有所差异。返校复课后，不仅要抓好疫情防控，确保师生身体健康；还要抓好教学衔接，确保学生跟得上教学进度，不出现厌学情绪。这就要求学校和老师全面充分考虑问题，科学安排教学计划，灵活调整课程内容设置和教学进度，高度重视学生心理健康问题，引导学生积极适应常态化疫情防控中返校复学。

返校复学关乎数百万个家庭，事关重大，决不能掉以轻心、麻痹大意。全省各级党委、政府和学校及有关部门要切实提高政治站位和思想认识，倍加珍惜来之不易的防控成绩，本着对师生生命健康高度负责的态度，在严密落实疫情防控措施前提下稳步推进复学复课工作，戒骄戒躁、慎终如始，坚决把疫情阻挡在校门之外。（南方日报评论员）