中国研究型医院学会开展中国医院抗击疫情画册公益宣传活动

面对2020年这场突发而来的新冠肺炎疫情——新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，在国家卫健委统筹安排下，4.26万余名医护人员舍生忘死赴鄂开展医疗救治工作，全国大中型医院发起“战疫”总动员，一边坚守本地抗疫阵地，一边积极参战援鄂医疗，成为抗击疫情的中流砥柱，展现了“救死扶伤”的英雄本色，演绎了“风雨同舟”的仁心大爱。

疫情期间，全国广大医护人员勇于担当、科学救治的职业精神令世界瞩目，也感动了全国人民。为更好地宣传中国医院在抗击新冠肺炎疫情中的重要作用与非凡表现，全景记录医院及医护人员的战疫行动与精神面貌，中国研究型医院学会将组织重点医疗机构开展《砥柱中流 大爱同舟——中国医院抗击新冠肺炎疫情全景纪实》画册公益宣传活动。

据了解，本次公益宣传活动由中国研究型医院学会发起，中国卫生画报社指导，本普医疗承办实施，活动将邀请医疗机构和媒体专家共同组建评审委员会，对全国地方与部队重点医院提交相关宣传资料进行审核。

据主办方介绍，本次公益宣传活动展示主体为抗击新冠肺炎疫情的全国大中型重点医院，重点反映医院在“战疫”过程中工作部署、一线救治、科研攻关、后方保障、党建工作、医院文化等方面的行动与成果。纸质版画册采用总画册+医院分册两种形式，并在此基础上选取素材以图文、H5、短视频相结合的形式进行同一主题的线上传播。

据介绍，活动4月15日起以医院为单位开始活动申报及资料提交工作，截止时间为2020年7月20日，经专业评审后编辑制作，预计在6月开展全方位宣传。