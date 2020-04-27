志愿先锋 战“疫”有我——记战“疫”一线的志愿者

“短暂的黑暗不会真的将你击退，因为身后有我坚强壁垒。”这是来自武汉音乐学院校友接力创作的公益歌曲《明天依然最美》中的歌词。

新冠肺炎疫情爆发以来，广大志愿者发扬“奉献、友爱、互助、进步”服务精神，在努力做好自我防护的同时，积极投身疫情防控一线，争做疫情防控的执行者、践行者、先行者。

“疫情来了志愿者做些什么”

1月25日，新疆昌吉市，零下26摄氏度的天气，“张岩一家亲爱心工作室”负责人张岩准备在家中过个温暖的春节。

刚携手爱心企业为全市环卫工人捐赠了1000套冬装、忙完团队年度总结的张岩，想着终于可以歇口气了，一场突如其来的新冠肺炎疫情却打乱她的计划。

看着每天不断新增的病例，一身闲不下来的张岩想着要做点什么，她在微信上发出了“疫情来了志愿者做些什么”，一呼百应，一时间团队的志愿者纷纷响应，

“张岩大姐，有需要我们的地方尽管给我们安排，我们随时在线”。看到团队伙伴们的支持，张岩参与抗击疫情的信心更足了。

当天张岩就和家人一起积极行动起来，一方面和市新时代文明实践中心、街道新时代文明实践所及相关单位对接，了解防疫工作应急志愿服务需求，另一方面多方联系爱心人士和相关企业积极筹备相应的防护物资。

在忙碌中，张岩度过了自己60岁生日。截至至今，张岩一直为疫情防控志愿服务忙碌着，她组织并带领志愿者近700多人次，以小分队形式广泛开展志愿者服务50多场次。

“多做一点是一点，为疫情贡献自己的绵薄之力。”

1月26日清晨，河南省漯河市临颍县街道行人匆匆，显得有些冷清。截至1月25日24时，漯河市新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例已达3例。

得知新冠肺炎疫情的严重性后，临颍星火志愿团张大中坐不住了，想着能为抗击疫情做些什么。

有过五年志愿者工作经验的张大中，借助自有资源，联系上河南省消毒剂重点企业，说干就干，张大中即刻起身，前往消毒剂企业，担任临颍县防疫指挥部物资采购员。

“多做一点是一点，为疫情贡献自己的绵薄之力。”张大中说，“在厂里，我主要负责消毒剂运输，车辆协调，运输证件办理工作。”

“我们想尽最大的努力，去保护这座我们的家。”在这段防控期间，张大中披星戴月，每天6点多起床，半夜1点多休息，同时协调大批消毒用品捐献到村镇卡点，福利院和社区居委会，全力以赴消杀病毒，为临颍县复工复产单位做好消毒用品协调工作。

“警报不解除，就坚决不下火线。”

2月15日上午8点，湖北省荆门市大雪纷飞。

湖北省荆门市义务工作者联合会李晓泉收到任务，卸载一批为医护人员捐赠的800多件爱心物资。

因为天气原因，无法驱车前往，为了完成任务，让医护工作人员能及时领到爱心物资，李晓泉和爱人任青玉临时决定，走路去仓库。

“雨雪太大没法打伞，我们就想了个主意，把一次性桌布披在身上，充当雨衣，还能挡风。”李晓泉说，平时只需40分钟的路程，这次却走了1小时30分钟。

为保障荆门地区各医院及一线抗疫部门打赢抗击疫情这场战争，李晓泉和义工伙伴们夜以继日通过不同基金会、爱心企业等为荆门对接近千万元的防疫物资。

每一次的医疗物资及抗疫生活物质运到荆门后，李晓泉和义工伙伴们连夜卸货、分发，既当搬运工又当运输员，每天奔波在医院、社区和仓库之间。

在抗疫期间，荆门血站库存告急，李晓泉主动献血400毫升，并为东宝区、掇刀区近数十户贫困家庭送去了生活物资，“疫情来袭，爱心不缺席。”

“只要警报不解除，就坚决不下火线。”李晓泉说。

你守护生命，我守护你。为向广大志愿者群体奉献爱心，人民网·人民健康联合北京市二十一世纪公益基金会（以下简称二十一世纪公益基金会）、西藏爱唯一营养科技有限责任公司（以下简称爱唯一）、袁米农业科技有限公司（以下简称袁米科技）共同发起“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动。活动为参加本次抗击新冠肺炎疫情的志愿者，提供价值近1200万元的爱可丁奶粉和袁米海水稻，助力保障提供物流配送服务支持以及配合各地捐赠活动。