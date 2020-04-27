全国儿童福利机构零感染

民政部日前召开第二季度例行新闻发布会，介绍疫情防控期间全国儿童福利机构疫情防控、困难群众生活救助、慈善捐赠等情况。

据介绍，全国目前共有1217家儿童福利机构，集中养育孤弃儿童6.5万人；全国1806家未成年人救助保护机构，1月份以来临时救助照料各类困境儿童近5675人。所有这些机构内的儿童没有一人感染。另外，社会上的散居孤儿17.7万人，也无一人感染。

民政部一季度在社会救助和脱贫攻坚兜底保障方面，及时出台防控期间有关社会救助政策文件，启动实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实保障受疫情影响困难群众基本生活。据初步统计，今年以来各地已向低保对象、特困人员等困难群众发放价格临时补贴资金37.1亿元，惠及8168.9万人次。指导湖北省对城乡低保人员、特困人员等特殊困难群体按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元标准，给予生活物资救助。

新冠肺炎疫情发生以来，社会慈善力量积极支持疫情防控。截至4月23日，全国各级慈善组织、红十字会接收社会各界的捐赠资金约419.94亿元；捐赠物资约10.94亿件；累计拨付捐赠资金约345.19亿元；拨付捐赠物资约10.49亿件。互联网捐赠超过4200万人次。（记者陈劲松）