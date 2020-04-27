“代表中国做了一件很有意义的事”

中国医疗专家组走访当地定点医院。

专家组供图

“看！这是我们支援委内瑞拉获授的勋章。”4月25日，江苏南京，刚从委内瑞拉回国、仍处于集中隔离休养期的钱雪峰，给记者发来一张照片：一枚勋章金光熠熠，这是委内瑞拉政府向中国赴委内瑞拉抗疫医疗专家组全体成员授予的“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。“中国医疗专家组能获得这个荣誉，表现出委内瑞拉政府和人民对中国真挚的感谢和情谊。”钱雪峰说。

钱雪峰是中国赴委内瑞拉抗疫医疗专家组成员、苏州大学附属第一医院感染管理处副处长。该专家组由国家卫生健康委员会组建，由江苏省选派8人组成。3月29日，专家组赴委；4月13日，顺利返回南京。

在委内瑞拉时间虽然不长，但是专家组日程满满。两周里，中国医疗专家组和委方多个疫情防控职能部门进行了10余次学术会议，对委方工作人员进行培训，还实地走访了定点收治医院、医疗诊所和疫情防控中心，并给予指导。

专家组和当地专家、医生的交流很受欢迎。“如果是上午的交流会，经常持续到中午1点多，午饭都只来得及匆忙吃上一口。而下午的交流，经常是到夜里了。由于天比较热、蚊子多，深夜回到住所时，身上被蚊子咬了很多包。”钱雪峰说，虽然很忙碌，“但看到当地工作人员热切的眼神时，觉得一切努力都是值得的。”

专家组还来到居民区，调研社区防控工作。“我们走访了一些社区，并提出建议。居民对我们的工作很配合，离开社区时，居民在家中拿着两个国家的小国旗在窗前挥舞，”钱雪峰说，“虽然语言不通，但是我知道他们想表达的是感谢。”

短短几天，钱雪峰学会了西班牙语的“谢谢”一词，“因为这段时间听到这个词太多次了”！

专家组还给当地华侨华人进行了一次线上网络科普宣传。钱雪峰说，“我们普及的防护方案、注意事项等，很受华侨华人欢迎。他们询问了很多问题，比如怎么进行场所消毒等。见到中国来的医疗专家组，很多华侨华人说，深深感受到了来自祖（籍）国的温暖。”

在走访、考察和交流过程中，专家组组长黄茂向委政府和专家提出增加检测点、设备和人员等建议。“委方高度重视中国专家组的建议，部分建议一经提出就立即得到贯彻施行。”黄茂说。

4月8日，委内瑞拉总统马杜罗会见了中国医疗专家组。钱雪峰记得，当时总统向他们行中国传统抱拳礼，以示感谢。

“抱拳礼很有中国范儿，那一刻真的很感动！能代表中国在委内瑞拉做了一件很有意义的事，非常高兴。”钱雪峰说。