国家卫健委：4月26日0—24时新增确诊病例3例 其中1例为本土病例

人民网北京4月27日电（董童）国家卫生健康委于27日在官网发布的《截至4月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，其中2例为境外输入病例，1例为本土病例（黑龙江1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，其中4例为境外输入病例，1例为本土病例（北京1例）。当日新增治愈出院病例80例，解除医学观察的密切接触者508人，重症病例增加1例。境外输入现有确诊病例627例（含重症病例22例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1636例，累计治愈出院病例1009例，无死亡病例。

情况显示，截至4月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例723例（其中重症病例52例），累计治愈出院病例77474例，累计死亡病例4633例（北京核增1例），累计报告确诊病例82830例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者730529人，尚在医学观察的密切接触者8443人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例12例（武汉12例），无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63616例（武汉46464例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入无症状感染者1例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察51例（境外输入21例）；尚在医学观察无症状感染者974例（境外输入131例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例（出院772例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院31例），台湾地区429例（出院281例，死亡6例）。