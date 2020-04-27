直播带货成为农业转型“风口”

近年来，科技下乡让农民找到了脱贫致富的新路，如今，优质农特产品又搭上了电商“快车”，农民过上了拥抱数字经济的“潮生活”。眼下，结合各类助农项目，农民纷纷化身“带货主播”，基层干部出镜“代言”，妇联组织积极助力，电商平台、视频直播平台和主流媒体携手搭台，网红主播推出公益直播专场助阵……通过直播“战疫突围”，为优质农特产品带货掀起热潮。

直播带货成热门，一方面得益于快速发展的通信技术和智能终端的普及所提供的“硬核”保障，另一方面也是因为这种产地直销、供求精准对接的销售手段迎合了市场需求。如今，直播带货越来越专业，有的直播间还开到了田间地头，再加上地方官员“代言”、主流媒体推荐，更是为产品带上了“官方认定”的标签，让“买买买”更放心，实现流量、销量、口碑三赢。

农特产品的产销，不仅关乎消费者“菜篮子”的丰富与安全，更关乎农民的“钱袋子”。在当前统筹推进疫情防控和经济社会发展的大背景下，直播带货不但有助于化解农特产品滞销难题，也契合了特殊形势下的“宅经济”，为扩内需、促消费找到了着力点，丰富了百姓餐桌，提振了市场信心，支持了疫情防控重点地区和贫困地区复工复产。长远来看，通过直播引流，各地不仅可借此为优质农特产品打出品牌，开拓市场，作为一种促进消费扶贫的手段，也能巩固提升脱贫成果，为决战决胜脱贫攻坚助力。

当然，直播带货只是一种营销手段，“台前功夫”做得好，却不是百试不爽的“万灵丹”，要想把短期的流量红利变成长期效益，最终还得靠过硬的品质和服务说话。因此，政府、企业、农民还是得把功夫下在“吆喝”背后，扎扎实实提升农特产品质量，同时做好质检、仓储、包装、物流、售后等“一条龙”服务，及时打通堵点，确保哪个环节都不掉链子、不拖后腿，这样，直播带货才不只是“一阵风”，而是可以借此扶摇直上、推动农业转型升级的“风口”，帮助农民持续稳定增收。（评论员 张园园）