中国精神在疫情防控中熠熠生辉

伟大的精神能够让我们在遇到艰难险阻时看到希望、看到光明，依靠强大的精神力量攻克一个个难关。在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，伟大的中国精神熠熠生辉。习近平总书记指出：“中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。”伟大的中国精神在疫情防控中得到充分展现，凝聚起战胜疫情的强大精神力量。

《易传》曰：“天行健，君子以自强不息”。这种刚健进取、发愤图强、不屈不挠的精神品格是中国精神的重要内涵，使中华民族具有强大的韧性，能够战胜一切困难和挫折。艰难困苦，玉汝于成。正是因为具有不屈不挠、坚韧不拔、百折不回、前仆后继、勇往直前等优秀精神品格，中华文明才能一路走来，历经5000多年而不衰。习近平总书记指出：“中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。”在这次疫情防控斗争中，14亿中国人民没有被来势汹汹的疫情吓倒，而是在党的集中统一领导下毅然决然投入抗疫斗争，敢于斗争、敢于胜利，全国上下齐心协力、众志成城，显示出强大的凝聚力和战斗力。伟大的中国精神使我们在任何艰难险阻面前都不会屈服和低头，都能够以顽强毅力从容应对，振奋起敢于斗争、敢于胜利的精气神。

中华文化讲求仁爱之心，这种仁爱之心生发出一种大爱精神，铸就了舍己为人、舍小家为大家的牺牲精神、奉献精神，这是中国精神的重要内涵。在这次疫情防控斗争中，广大医护人员不顾个人安危，义无反顾奔赴抗疫最前线，同时间赛跑，与病魔较量，为抢救患者生命日夜拼搏。这不仅充分体现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神，也充分体现了牺牲精神、奉献精神。还有那些为疫情防控而坚守岗位、尽职尽责的科研工作者、公安干警、疾控工作人员、社区工作人员、志愿者……没有他们的牺牲和奉献，我们就很难有效遏制疫情、不断巩固疫情持续向好形势。这种牺牲精神、奉献精神生动诠释了中国精神的内涵，为我们打赢疫情防控阻击战提供了强大精神力量，也是我们成功渡过一个又一个难关、不断取得一个又一个胜利的重要原因。

中国自古就有世界大同的理想。我们不仅希望中国人民过得好，也希望各国人民都过得好，这是中国精神的重要体现，这种精神在今天集中体现为人类命运共同体理念。在疫情防控斗争中，从分享防疫信息和经验到开展药物疫苗研发国际合作，从为其他国家提供医疗物资援助到派出医疗专家组分赴有关国家帮助抗疫，从支持国际组织发挥应有作用到提出打造人类卫生健康共同体，中国始终秉持人类命运共同体理念，高度重视疫情防控国际合作，努力凝聚起战胜疫情的强大合力。

同舟共济、守望相助，不畏艰险、顽强拼搏……疫情防控展现的中国精神还有很多。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的中国精神，使我们面对任何艰难险阻都敢于斗争、敢于胜利。我们要继续大力弘扬伟大的中国精神，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，向着实现中华民族伟大复兴的奋斗目标勇毅前行。

（作者为山东省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、山东大学教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 09 版）