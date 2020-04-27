美国多地启动疫情传播情况调查

过去数日，美国多地展开了一系列针对新冠肺炎疫情传播情况的调查。加利福尼亚州计划在全州范围对去年12月以来疑似与新冠病毒有关的病逝者进行更多调查，以确认死因是否与新冠病毒感染有关。

4月21日，加利福尼亚州圣克拉拉县卫生部门表示，最新尸检信息显示，当地2月6日与2月17日去世的两名死者生前感染了新冠病毒。这一发现将美国首例新冠肺炎死亡病例的出现时间前移了约3个星期。此前，华盛顿州2月29日去世的一名感染者被认为是美国首例新冠肺炎死亡病例。圣克拉拉县卫生部门表示，这两起早期死亡病例都没有确切的旅行记录可以揭示他们如何感染上病毒。

据《洛杉矶时报》报道，圣克拉拉县的卫生官员萨拉·科迪表示，这些新发现的死亡病例说明，当时“已经有相当程度的社区传播”。她认为，当时正是当地流感高发季，识别出哪些病例是新冠肺炎病例是十分困难的。4月22日，加州州长加文·纽瑟姆表示，已要求当地法医和验尸官在全州范围对去年12月以来可能与新冠肺炎有关的死亡病例展开更多调查，并预计该州会出现更多类似圣克拉拉县发现的情况。他强调：“这一切发生的时间是重要的法医信息，对于了解疫情的传播非常关键。”

美国多地也在开展新冠病毒抗体检测，以调查病毒在当地的传播范围。4月23日，纽约州州长安德鲁·科莫表示，对该州3000人进行的随机检测发现，13.9%的参与者新冠病毒检测结果呈阳性，其中，纽约市居民中结果呈阳性的比例达到21%。有分析称，该结果意味着纽约州可能已有270万人感染过新冠病毒。据路透社报道，科莫在4月24日的记者会上援引研究指出，新冠病毒是从欧洲进入纽约州的。《纽约时报》报道指出，纽约两支研究团队发现，从今年2月中旬开始，新冠病毒已经开始在纽约传播，传染源是从欧洲返回的人群。

加州洛杉矶县卫生部门4月20日发布一份声明称，该部门联合南加州大学进行的一项新冠病毒抗体检测初步结果显示，洛杉矶县大约4.1%的成年人抗体检测呈阳性。将统计误差考虑在内后，研究团队预计，该县约2.8%至5.6%的成年人口对新冠病毒有抗体，这也意味着洛杉矶县大约22.1万到44.2万的成年人已经感染过新冠病毒。这些数值大约是开展这项研究时，洛杉矶县官方统计的感染病例数的28—55倍。圣克拉拉县卫生部门与斯坦福大学联合开展的一项抗体检测也显示，在3330名志愿者中，大约1.5%的人检测结果呈阳性。

目前，美国是全球疫情最为严重的地区。卫生专家认为，抗体检测有助于研究者更好掌握病毒传播轨迹，特别是无症状传播情况。

（本报华盛顿4月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）