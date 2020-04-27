金黄的稻田里，当地农民正忙碌着收割水稻……距离马达加斯加首都塔那那利佛35公里的马义奇杂交水稻高产示范基地，近日迎来丰收（见上图，袁氏马达加斯加农业发展有限公司供图）。据介绍，当地种植杂交水稻的农户平均稻谷单产达每公顷7.5吨，最高单产超过每公顷10吨。马达加斯加农业、畜牧业和渔业部部长吕西安·拉那利维鲁专程来到田间察看，并表示祝贺。

马义奇杂交水稻高产示范基地原是马达加斯加农业部门下属的一处研究中心，此前有来自其他国家的援马农业项目在这里进行，效果都不理想。2007年以来，根据中马两国签署的协议，中国政府专家及袁氏马达加斯加农业发展有限公司等相关企业带来先进水稻种植技术，在当地推广杂交水稻种植。

“中国杂交水稻帮助我们缓解了粮食问题。从今年起，我们将动员一切力量，推动杂交水稻在全国大面积种植。”吕西安·拉那利维鲁表示，“粮食安全对于一个国家至关重要。在新冠肺炎疫情全球大流行、很多国家粮食进口面临困难的背景下，杂交水稻为马达加斯加粮食安全提供重要保障。多年来，中国的农业专家将杂交水稻种子和先进技术带到非洲，为非洲缓解粮食问题作出贡献。”据悉，马达加斯加农业部门正积极推广中国杂交水稻种植技术，预计5年内实现粮食自给，并能向其他非洲国家出口。

去年5月，中国国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心在马达加斯加成立，致力于协助培养更多当地先进农业技术人员，并利用马达加斯加的多样环境，选育适合不同非洲国家的杂交水稻品种。自非洲分中心成立以来，已有超过200人次通过课堂授课、田间实践等形式学习种植杂交水稻技术并在各地推广。

“中国专家带领当地农民种植杂交水稻，成果喜人。这样的技术应该被推广至更多非洲国家，支持非洲应对粮食安全问题，为实现联合国可持续发展目标中的‘零饥饿’愿景增添信心。”联合国粮农组织驻马达加斯加、毛里求斯、塞舌尔和科摩罗四国总代表塔拉·帕特里克在参观基地后说。

（本报约翰内斯堡4月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）