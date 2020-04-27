合作是打赢全球抗疫战的必由之路

当前，中国在进一步巩固新冠肺炎疫情防控阶段性成效，加快恢复经济社会运行秩序。然而，全球疫情多点暴发、快速蔓延。在太平洋的另一边，美国成为全球疫情的“重灾区”，累计确诊病例、死亡病例均高居全球首位且仍在持续攀升。美国不少州市向中国提出紧急援助抗疫物资的请求，美国政府高层也提出希望从中国采购抗疫物资。

拯救生命刻不容缓。在这场人类与病毒的搏斗中，中国同美国人民肩并肩站在一起。中国有关省市、企业和团体分别向美国友好州市、合作伙伴和民间组织踊跃提供捐助。中国政府积极为美国在华采购抗疫物资提供各种便利，帮助组织货源、协助快速通关。据中国有关部门不完全统计，3月1日至4月21日，中国已对美国出口（含商业采购和捐助）口罩26.3亿多只，防护服3160多万件，外科手套约2.8亿双，护目镜350多万副，呼吸机4900多台。中国医疗卫生专家多次同美国同行举行视频交流会议，与他们分享中国抗疫经验和救治方案。山东省与得克萨斯州、广州市与洛杉矶市等中美友好省州和友城间还就防疫合作举行了视频座谈会。两国企业也在药品和疫苗研发方面开展紧密合作并取得积极进展。中国人民希望全力帮助美国人民尽快渡过当下的难关。

我们当然不会忘记，在中国疫情最严重的时候，美国内的一些反华政客试图“趁火打劫”“落井下石”。我们也清楚地看到，在美国自身深陷疫情漩涡之后，这些人又开始各种“甩锅”表演，对中国大搞污名化，企图转移视线、转嫁责任。

我们坚决把美国的少数反华政客和广大美国人民区分开来。这些抹黑中国的人绝对代表不了广大美国人民。中国最早报告疫情后，美国各界对我们抗疫提供了大量支持，充分反映了美国人民对中国人民的友好情谊。据不完全统计，美国企业、商会、友好组织、团体和个人对华捐款约11.5亿元人民币，捐赠各类抗疫物资价值约4亿元人民币。美国企业对华援助的资金和物资总额排在世界各国第一位。

中国人向来重情重义、爱憎分明。对于美国反华政客的倒行逆施，我们毫不犹豫地予以坚决反击。对于美国社会各界的真诚相助，我们始终铭记在心，并在他们遇到困难时帮上一把手。

病毒没有国界，疫情不分种族。在全球化时代，各国早已是休戚与共的命运共同体。在这场突如其来的疫情面前，没有人能够独善其身，没有国家可以单打独斗。只要一个国家还有疫情，这场抗疫战争就不会完全结束。美国已经成为全球疫情的新“震中”和“主战场”，毫无疑问对世界抗疫斗争有着重大影响，对中国国内做好防范外部输入和阻止疫情二次反弹也息息相关。帮别人就是帮自己。我们从一些国家的惨痛教训中可以看到，隔岸观火迟早会被火反噬。中美两国强强联合，发挥各自比较优势，加强疫情防控和药品疫苗等方面的研发合作，才能尽快找到遏制病毒蔓延扩散的可行途径，尽早扭转全球疫情形势，与世界各国一起最终打赢这场疫情防控全球阻击战。

中美携手抗疫，也是两国经济和世界经济发展的客观需要。中美是全球两大主要经济引擎，两国产业链和供应链深度关联，彼此互为重要贸易伙伴，中美和所有国家都在同一条经济的航船上，一损俱损。美国经济早日从疫情冲击中恢复过来，中美两大经济引擎才能全速运转起来，带动两国乃至全球经济尽快复苏。

中美合作抗疫符合两国人民根本利益。中国愿继续同美方开展抗疫合作，提供力所能及的帮助，但美方应该为合作营造必要氛围和条件，不能任由那些反华政客诋毁抹黑中国的抗疫努力、对中国肆意“甩锅”推责、毒化中美关系氛围、干扰中美和全球抗疫合作。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）