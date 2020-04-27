4月24日，以“携手应对公共卫生安全挑战，共同建设健康丝绸之路”为主题的云端专题论坛举行。论坛由“一带一路”智库合作联盟举办。来自10多个国家的30多位前政要和智库学者参加论坛，共同呼吁共建“一带一路”沿线国家和地区进一步加强沟通协调，合作应对新冠肺炎疫情带来的挑战，提高疫情防控和病患救治能力，造福世界各国人民。

“共抗疫情彰显人类命运共同体理念的重要性”

中共中央对外联络部部长宋涛发表书面致辞指出，新冠肺炎疫情再次凸显了加强全球公共卫生合作的紧迫性，也再次彰显了推进“一带一路”合作、构建人类命运共同体的重要意义。

“这是一个历史性的时刻。”希腊前总理乔治·帕潘德里欧表示，“共抗疫情彰显人类命运共同体理念的重要性。疫情给世界造成巨大影响，抗击疫情的共同行动释放出加强全球治理的重要信号，有利于推动我们更紧密地开展国际合作。”

“我们生活在一个高度关联的世界，这种关联性体现在政治、经济、文化、医疗卫生等各个领域。”坦桑尼亚前总理米曾戈·平达表示，各个国家命运与共，任何国家都无法独自应对人类面临的挑战。“唯一可行的解决方案是拥抱人类命运共同体理念和团结精神，在各个层面加强合作。”

伊朗前副总统哈桑·加福里法尔德认为，共建“一带一路”沿线国家和地区要快速采取行动，通力合作，共同应对各国乃至全球公共卫生体系面临的巨大挑战。“我们要携手合作，共同寻求解决方案，尽量降低疫情给经济发展带来的冲击。我们要加强政策协调，利用现有国际机制保护人民的利益。”

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，共建“一带一路”倡议为各国开展合作提供了重要平台。斯洛文尼亚坚定支持中国抗疫，也得到了来自中国的援助，这就是国际合作的最好诠释。中国致力于推动高质量发展，为实现联合国2030年可持续发展目标作出贡献。

“我们必须避免污名化影响国际抗疫合作”

与会人士认为，应坚持科学理性看待疫情，污名化和谣言比病毒本身更可怕。意大利前总理马西莫·达莱马指出，要使世界变得更加公平公正，必须积极采取行动，加强国际合作，让国际组织发挥更大作用、拥有更多资源，而不是将疫情政治化或对特定国家污名化。

帕潘德里欧强调，国际社会需要开展全球性的联防联控，在世界卫生组织等国际机构协调下进行合作。

“毫无疑问，多边主义和国际组织是全球治理不可或缺的。”波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚表示，应对公共卫生和经济危机，需要国际组织和机构发挥重要作用，世界各国应该向世卫组织等协调应对疫情的国际组织提供更多支持。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，当前全球抗疫形势依然严峻，削弱世卫组织作用并不能有效遏制病毒传播，发展中国家将面临更大威胁。

意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦说，在当前复杂的环境下，世界各国都有责任、有义务去维护基于规则的国际秩序，反对一些国家利用疫情谋取政治私利。

“我们看到，一些国家取得抗疫阶段性成果。这些国家都不是在孤身奋斗，而是不同程度地汲取了中国等国家的成功抗疫经验，实行了有效的抗疫举措，提高了公众对病毒的认知和防护能力。”米曾戈·平达指出，“中国在疫情防控中展现出了出色能力，向国际社会展示出团结和奉献精神。我们必须避免污名化影响国际抗疫合作。”

“共建一带一路助力应对疫情给经济社会造成的影响”

迄今，中国政府和民间已经或正在向140多个国家和地区及国际组织提供急需的医疗物资援助，向17个国家派遣19个抗疫医疗专家组，并以视频会议等形式同各国广泛分享防控和诊疗经验。与会人士高度评价中国展现的国际人道主义精神，并为建设健康丝绸之路提出建议。

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫说：“我们要建立全球机制来应对当前疫情和未来可能面临的公共卫生挑战，确保所有人都能获得医疗服务。打造健康丝绸之路是共建‘一带一路’的重要组成部分，是一个全球倡议，把健康提升到了经济社会发展的重要前沿。”

弗朗切斯科表示：“打造健康丝绸之路正当其时。病毒没有国界，各国特别是发展中国家和最不发达国家面临严峻挑战，加强这些国家的公共卫生体系建设是提升全球公共卫生体系韧性的关键。”

俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫指出：“当今世界正处于巨大变动之中，新冠肺炎疫情加速了这种变化。共建‘一带一路’助力应对疫情给经济社会造成的影响。”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万指出，只有团结一致才能战胜疫情。“各国抗疫方式不同，但目标都是战胜疫情。中国的经验值得借鉴。共建‘一带一路’沿线国家和地区可以利用好这个平台相互协作，加强卫生合作。”

韩国“一带一路”研究院共同院长曲欢曾参与为中国抗疫筹集援助物资。韩国疫情暴发后，中国相关地方政府第一时间来电，请她将尚未运出的物资转交给韩国最需要的地区。“这就是人类命运共同体意识的体现，这种共同战疫的画面非常感人。”她希望沿线国家和地区能在“一带一路”国际智库联盟的倡议下，积极参与建设健康丝绸之路，也希望通过共建“一带一路”合作，为打造人类卫生健康共同体作出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）