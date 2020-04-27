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中国红十字会援助伊拉克专家组结束工作启程回国

2020年04月27日08:20 来源：人民网－人民日报

据新华社巴格达4月26日电  （记者张淼）中国红十字会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组26日结束在伊为期50天工作，圆满完成任务，乘伊方包机启程回国。伊拉克运输部长鲁艾比和中国驻伊拉克大使张涛等为专家组送行。

在巴格达国际机场举行的欢送仪式上，鲁艾比首先转达了伊拉克看守政府总理阿卜杜勒—迈赫迪对中国医疗专家组的感谢和致敬。他说，中国医疗队过去50天在巴格达和其他省份努力工作，帮助伊拉克卫生系统应对新冠病毒大流行，在支持伊拉克政府和人民防治疫情方面发挥了重要作用。

张涛表示，中国专家组深入伊拉克社区基层，走访了伊拉克九省开展防疫经验交流，积极为在伊中资企业员工普及防疫知识。中国专家组以实际行动为推动中伊双边关系、深化中伊传统友谊作出了重要贡献。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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