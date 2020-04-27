如此散“毒” 罪责难逃

疾在腠理，不治恐深。奉劝蓬佩奥之流，停止喋喋不休的反华聒噪，抬头看一看事实，闭嘴听一听公论

当前，美国新冠肺炎疫情十分严重，确诊病例和死亡人数持续攀升，让一切富有同情心的人都感到揪心。正当新冠病毒在美国露出最狰狞的面目，催演一出又一出丧失生命的人伦惨剧之际，美国国务卿蓬佩奥也露出了最狰狞的面目，四处散播同样凶险的“政治病毒”，以偏见和傲慢煽风点火，造谣生事，消散人类共同迎击新冠病毒的精力，力图把全球都拉入对抗冲突的局面。

他不顾新冠病毒这一人类当前面对的共同敌人横行肆虐，不仅无视国际组织和医学专家的科学论据，还到处搬弄是非，连续对中国进行造谣污蔑攻击。据报道，他多次诋毁中国未能及时报告疫情，妄称中国“销毁了所有样本”，拉帮结派“索赔”，图谋“抱团敲诈”，并指责世界卫生组织助长中国关于疫情的“虚假信息”。有媒体评论说，这个曾经掌控美国情报机关的国务卿，正在将美国国务院彻底“中情局化”。他抱持冷战思维，肆意挑动对抗；他无视美国一幕幕生命逝去的悲剧，置民众疾苦于不顾，四处出击，八方生事；他罔顾事实，不断借向中国泼污水转移视线，妄图以“甩锅”推责，嫁祸于人。蓬佩奥如此散“毒”，罪责难逃。

蓬佩奥四处散布“政治病毒”，他的信口雌黄，就连美国媒体都看不下去。美国《华盛顿邮报》一针见血指出，当更有责任心的领导人努力遏制新冠肺炎疫情大流行时，蓬佩奥却在追求他“钟爱的事业”，“致力于将疫情的暴发归咎于北京”，“蓬佩奥在疫情期间的表现将使他成为有史以来最糟糕的国务卿之一”。

蓬佩奥针对中国的种种无端指责，都在事实面前不攻自破。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中方第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间同国际社会开展疫情防控合作，这是事实充分、有目共睹的，也为国际社会普遍称道。中国共产党和中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在首位，始终充分保障全体人民平等的生命权、健康权等最基本的人权，应收尽收，应治尽治，竭尽一切努力使所有新冠肺炎患者得到免费检测和治疗。经过艰苦努力，中国在两个月左右时间里取得了疫情防控重大阶段性成效，14亿中国人民的生命安全和身体健康得到了最大程度的保护。正是由于中国共产党全心全意为人民服务，中国政府得到了中国人民的高度信任。是谁在人类面临突发疫情，最先拉响警报；是谁把挽救生命放在首位，不惜一切代价；是谁采取最严密的防控，实行举国动员；是谁科研公开、信息透明，与国际社会共享；是谁向防控薄弱国家和地区伸出援手，承担国际义务。这些，都是铁的不争事实，任何人也无法抹杀和篡改。

在最需要携手应对新冠病毒这一全人类共同敌人的时候，蓬佩奥们却借疫情挑起事端，以中国为对手，拉帮结伙，制造荒谬的“政治病毒”，撕裂国际社会合力抗疫的力量。这种价值的颠倒和逻辑的错乱，只能用掩藏罪责和包藏祸心来解释。无视战胜疫情离不开国际合作这个铁律，挖空心思挑拨是非，破坏国际合作，正如美国学者所言，堪称“病毒帮凶”。

抗疫失当，欲盖弥彰。疾在腠理，不治恐深。奉劝蓬佩奥之流，停止喋喋不休的反华聒噪，摒弃不合时宜的冷战思维，尊重并保障人民平等的生命权健康权，抬头看一看事实，闭嘴听一听公论。

病毒不分种族，疫情没有国界，各国必须联手才能打好这场全球防控阻击战，这既是当务之急，也是惟一选择。蓬佩奥们应该明白，造谣生事无法消灭病毒，攻击抹黑不能挽救生命，当前首先应该做的，就是与中方相向而行，落实好两国元首重要共识，聚焦合作，排除干扰，共同负起守护全人类生命安全的重要责任，推动中美关系沿着正确轨道向前发展，这不仅符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 03 版）