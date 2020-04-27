“是阴性！”4月26日下午1点多，拿到77岁的丁先生的第二次核酸检测报告，武汉市肺科医院检验科主任任易大声喊道。丁先生临床症状解除，达到出院标准。至此，武汉市在院新冠肺炎确诊病例清零。

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。从2月18日湖北省现有新冠肺炎确诊患者达到最高峰的50633例（其中武汉38020人），到4月14日湖北除武汉以外病例清零，再到26日在院确诊病例清零，湖北省、武汉市新冠肺炎医疗救治工作取得阶段性重大成效。

送丁先生出院后，武汉市肺科医院新冠肺炎病区主任朱琦长舒了一口气。

“丁先生是1月1日发病，先后在集中隔离点和另外一家医院治疗，3月10日转来肺科医院，我们针对他咳嗽咳痰的症状进行了抗病毒药物治疗，并进行了两次康复患者血浆治疗。”朱琦介绍，早在3月17日左右，丁先生的新冠肺炎症状就消失了，但此后十余次核酸检测均呈阳性，因此始终未能出院。丁先生是一名退伍老兵，因为长时间不能出院，觉得自己拖累了医护人员，一度很焦躁。医护人员多次开导，陪着他耐心养病。

得知丁先生第二次核酸检测报告结果后，病区里所有的医护人员都欢呼起来。从1月3日起，武汉肺科医院的医护人员已在新冠肺炎病区工作了115天。作为首批定点医院，这里先后收治新冠肺炎患者1000多例，其中大部分是重症和危重症患者，最多时，病区7台ECMO同启。

在武汉，同在4月26日出院的有12名患者，目前均已转医学隔离点观察，14天后才能回到家中。

今年90岁的刘先生也在当天出院，他在武汉肺科医院进行了50天的治疗。说起出院的感受，老人满脸笑容：“想赶紧见到儿孙们！”68岁的何女士出院时反复叮嘱记者，一定要代她向医护人员表达感谢。“他们拼命救我，我一定要好好活。”她说。

当日的出院患者中，31岁的柳先生于1月24日发病，在一家定点医院治疗9天后出院，随后再次出现症状，被送进武汉市中心医院治疗，3月20日转入武汉肺科医院。再次走出医院，柳先生情绪激动：“感谢医护人员，他们给了我新的生命。”

湖北省卫健委数据显示，截至25日24时，湖北全省累计报告新冠肺炎确诊病例68128例，累计病亡4512例，治愈率约93.38%，病亡率约6.62%；其中武汉市累计报告确诊病例50333例，累计病亡3869例，治愈率约92.31%，病亡率约7.69%。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 02 版）