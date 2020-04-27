多措并举强化防疫物资出口质量监管

人民网北京4月26日电 （记者邱超奕）国务院联防联控机制26日召开新闻发布会，介绍加强医疗防控物资出口质量监管的情况。

“中国从来没有限制防疫物资出口。”商务部外贸司司长李兴乾表示，人类是命运共同体，抗击疫情，各国处于同一战场。尽管国内防控任务艰巨繁重，但中国政府一直用各种方式和途径为国际社会抗击疫情提供力所能及的支持和帮助。

各国在中国商业采购防疫物资的渠道完全畅通。据商务部统计，截至4月25日，74个国家和地区、6个国际组织与中国签署了192批次医疗物资商业采购合同，累计金额14.1亿美元。72个国家和地区、8个国际组织正与中国企业开展129批次商业采购洽谈。31个省区市通过市场化采购方式，已经向191个国家和地区出口了防疫物资。

海关统计数据表明，医疗物资出口规模稳步扩大。4月24日当日，中国出口口罩10.6亿只，这个数字比3月31日5号公告（《关于有序开展医疗物资出口的公告》）实施前的2.24亿只增长了3.7倍。海关总署综合业务司司长金海介绍，3月1日到4月25日，全国共验放出口主要防疫物资价值550亿元，包括口罩211亿只，防护服1.09亿件，护目镜3294万副，监护仪11万台，红外测温仪929万件，外科手套7.63亿双。我国主要防疫物资出口从4月初的日均10亿元，到中旬的20亿元，再到近期的25亿元以上，呈明显增长态势。

“防疫物资的质量安全不容丝毫马虎。对不合格的防疫物资，中国政府绝不会放任不管。两个公告（指商务部、海关总署、市场监管总局等部门出台的《关于有序开展医疗物资出口的公告》《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》）进一步严格医用和非医用防疫物资质量监管，本着对各国人民生命健康高度负责的担当，确保把中国的合格产品更有效地提供给国际市场。”李兴乾说。

中国海关采取有力措施加强防疫物资出口监管。金海透露，近期海关总署公开通报了两批违法违规出口医疗物资的典型案例，主要涉及伪报瞒报、涉嫌逃避出口商品检验等。海关会坚决查处伪报瞒报、以假充真、逃避商品检验、不合格冒充合格等违法行为，坚决维护防疫物资出口良好秩序。

2月初以来，市场监管总局等8部门也联合开展了打击整治非法制售口罩防护产品的专项行动。市场监管总局执法稽查局市场稽查专员李玉家表示，目前一共出动了1192.66万人次的检查队伍，检查经营者1589.47万户（人），查获问题口罩8904.61万只，查获其他问题防护用品41.8万件，累计查办非法制售口罩等防护用品的案件2.99万起，罚没款3.48亿元，移送公安机关案件757起。

国家药监局医疗器械监管司副司长王树才表示，国家药监局全面加强疫情防控医疗器械质量监管，分别于3月27日、4月3日、4月9日、4月17日和4月23日进行专项调度和督导检查。截至4月24日，各地药监部门共派出检查人员10307人次，检查已开展出口业务和准备开展出口业务的医疗器械生产企业1216家，累计检查6435次；监督抽验417批次产品。有关部门将继续强化出口医疗器械质量安全管理，确保产品安全、有效、质量可控。

另悉，截至4月25日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例801例，其中重症病例51例；累计治愈出院病例77394例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82827例，现有疑似病例12例。新增无症状感染者30例，其中境外输入7例；当日转为确诊病例4例；当日解除医学观察9例；尚在医学观察无症状感染者1000例，其中境外输入151例。至4月26日，武汉在院新冠肺炎确诊病例清零。4月25日，境外输入确诊病例已有近六成治愈出院，其中重症病例较一周前下降了53.2%。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 02 版）