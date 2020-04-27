北京连续10天保持“双零增长”

昨日，北京市第93场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会举行。北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任徐和建表示，4月25日，北京无新增报告境外输入和本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。北京已经连续10天保持“双零增长”。

全市已经有15个区已连续33天以上无本地报告新增确诊病例。截至4月25日24时，累计报告境外输入确诊病例174例，治愈出院病例118例；累计报告本地确诊病例419例，治愈出院病例407例。

徐和建表示，经过全市上下艰苦努力，首都疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，这个成果来之不易、成之惟艰，必须倍加珍惜、不可放松警惕。要在疫情防控常态化前提下，做好“六稳”工作，着力保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，稳住经济基本盘，促进经济恢复增长，推动高质量发展。抓紧解决复工复产复商复市面临的困难和问题，既要复工更要达产，在常态化疫情防控中大力推进积极有序复工复产复商复市、全面恢复全市生产生活秩序。

徐和建强调，目前，境外疫情仍在持续加速蔓延，境内个别省份也有聚集性疫情发生，首都疫情防控任务仍然艰巨复杂，在这个时候坚持就是胜利。必须坚持“外防输入、内防反弹”不放松，在积极有序复工复产复商复市的同时，要防松劲、防漏洞、防反弹，广大市民切不可麻痹大意，自觉坚持防控不松劲、口罩随身备、聚集须谨慎、社交有距离。

北京市疾控中心副主任庞星火也指出 ，一些商圈步行街、休闲锻炼区和快递分拣点等场所，有市民朋友扎堆聚集、不戴口罩的现象。为此，市疾控提醒市民要自觉做好个人防护，特别是要保持社交活动安全距离。避免去人群密集的区域活动，避免多人聚会。在人群密集的场所，比如促销打折店、医疗机构、乘坐公交和地铁时，一定要佩戴口罩。（记者 解丽 王斌）

重点

北京首农集团：米面油肉蛋奶等库存充足

首农食品集团新闻发言人陈方俊在发布会上表示，北京目前米面油肉蛋奶等库存充足。

据介绍，农历大年初四至4月24日，古船米业累计从吉林基地向北京调运大米2.1万吨。东方食品集团从河北基地筹集蔬菜2万吨。裕农公司累计从河北、内蒙古等蔬菜基地调运胡萝卜、土豆、大白菜累计超6000吨。大红门累计屠宰生猪128万头，销售猪白条、分割品12.4万吨，优先满足北京市场供应。月盛斋目前牛羊肉库存6000吨。

同时，春节至今累计已增加成品库存7.3万吨。储存粮油、肉类、蛋类、蔬菜、食糖、副食调味品等11大类、20种产品，成品库存37万吨，农历大年初一至4月25日累计销售39万吨。另外，近370万吨粮食库存为加工企业提供充足货源，确保库存充盈、质量优良，北京市民大可放心。

对于猪肉供给，陈方俊也表示，目前生猪养殖五大基地已经全面开工，当年即可投产，达产后年出栏超78万头，特别是首农食品平谷原种猪场和中育种猪南口种猪场两个项目，达产后可向行业提供种猪3万多头，实现首都居民优质畜产品供给的种业源头控制。

对于粮食储备，陈方俊透露，作为北京粮油食品应急保障体系建设重要项目、民生工程，北京大兴粮油食品应急保障中心二期粮食储备库楼房仓、成品库已复工建设，年底主体结构完工。通过园区科研、加工、物流、销售一站式服务完整产业链，实现米、面、油、肉、蛋、奶应急保障供应，全面提升集团服务百姓能力和市场应急保障能力。

此外，位于南三环草桥的北京市消费扶贫双创中心将升级为真正的大卖场，预计下月开业。围绕“消费扶贫+菜篮子”目标，与物美合作，在双创中心大厦一二层打造以扶贫产品为主的大型超市，吸引人流，烘托商业气氛。同时引入教育培训、餐饮、休闲、娱乐等商业功能，实现一至五层的商业整体联动，将双创中心培育成真正卖场，打造消费扶贫示范性销售平台。

北京义利：所有门店取消散装蛋糕、点心

北京一轻控股有限责任公司复工复产疫情防控工作专班组长、总经理助理周法田在发布会上介绍，一轻控股拥有义利、北冰洋、金鱼等众多知名品牌。春节以来，一轻食品集团的近150家百年义利连锁店全部正常营业，备足面包、熟食等生活物资，最大限度保障社区居民需求。值得一提的是，疫情期间，百年义利部分门店将所有商品都增加了外包装，下一步将逐渐在所有的门店进行推广，包括蛋糕、点心等都将取消散装。

此外，为保证市场供应，一轻日化公司复工至今已生产金鱼84消毒液2000多吨，为2019年产量的6倍。面对成本上涨、运输困难等压力，维持出厂价格不变。一轻日化公司在优先保障地铁、公交、水务、学校的同时，还向北京医院、安贞医院等8家医院和四家社区捐赠消毒液，驰援白衣天使和社区居民。

北京同仁堂：为30个国家和地区开中药方

据同仁堂集团党委常委、副总经理丁永玲介绍，同仁堂国药集团发挥全球布局优势，从阿联酋、捷克、日本、美国、越南等国采购防疫物资，投放抗疫一线；制定《同仁堂服务境外疫情防控工作方案》，于3月初启动境外疫情防治专家组项目。制定“一国（地区）一策”精准中医药诊疗方案，已为30个国家和地区开具了符合当地疫情特点的“扶正避瘟饮”系列方。

此外，配合科研工作，从同仁堂1500多个中成药及保健品中筛选出80个疫情用药和9个提升免疫力的保健产品，完成北京市中医管理局新型冠状病毒肺炎防治应急科研专项项目的申报工作。对遴选的藿香正气水、防风通圣丸等8个产品在防治新冠肺炎中的物质基础和效应机制进行了深入研究。（记者 解丽 王斌）