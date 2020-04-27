学生线上学习“限时”对家校都是考验

为指导疫情期间儿童青少年近视预防，国家卫生健康委近日发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引（更新版）》，对线上学习时间做出明确限制，小学生每天不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟。(4月26日《北京日报》)

随着疫情防控进入常态化，各地进入复学复课节奏。有的地方疫情防控形势好，中小学生已全面复课，学生基本不用线上学习。有的地方疫情形势仍比较复杂，只有毕业年级已复课或准备复课，如4月27日，北京高三年级和上海、广州高三、初三年级学生将返校复课。这意味着大部分不能返校复课的学生，仍需每天线上学习，所以保护他们的视力很重要。

国家卫健委有关负责人表示，目前我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，且低年龄段近视问题突出。由于近视不可治愈，所以预防近视形成和发展就成为保护青少年群体当务之急。

本来，预防中小学生近视的任务就比较艰巨，而今年突发疫情，学生不得不在线上学习，坦率地说，预防近视的压力更大。在这种情况下，要想确保2018年印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》中确定的目标任务能如期实现，就需要有关部门、学校、家庭共同努力。其中，有关部门发布上述指引是基础，而学校和家庭共同执行指引要求则是保障。

实际上，这段时间不少学生每天线上学习的时间都较长，再加上网上布置作业、网上提交作业，等等。有些学生还要上校外机构的网课，那就可能会出现“超时”现象，这显然是不利于学生视力保护的。

如何落实指引提出的线上学习时限，对家校双方都是一种考验。学校首先要落实指引要求。虽然疫情造成时间紧、任务重，但仍需兼顾学生视力保护。这就需要学校进一步出台详细规定，也需要老师提前做好充分准备，争取在规定时间内完成每天的教学任务，做到不拖堂、不加课。教育部门还应该对学校上网课时长和效果进行监督，对家长进行电话随访，以保证政策的落地执行，由此促进学生视力保护。

从家庭角度来说，特殊时期更要以学生保护视力和保障身心健康为重。一方面积极配合学校上好网课，比如减少家庭网络技术故障、鼓励孩子积极参与网课互动，以确保网课效率，避免拖长时间。另一方面，在学校安排的网课之外，尽量不要给孩子再报校外机构的网课了，毕竟保护孩子视力远比“不能输在起跑线上”更重要。

从学校到家庭，都应该把这个指引作为“必读材料”，科学选用相关产品，将保护学生眼睛的工作作为重中之重。