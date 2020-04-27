“五一”限制师生出行范围是理性选择

“五一”假期日益临近，多地近日已就师生的出行范围下发通知。4月26日，安徽淮北市教育局官网刊发通知称，严格师生健康管理，“五一”“端午”放假期间，师生不得到市外旅行，不得接触重点地区和海外归来人员，减少聚会，防止感染疾病。河南亦有教育部门发文，对“五一”假期师生出游作出限制。

今年“五一”假期首次从3天延长到5天，对于疫情以来宅家已久的孩子们来说，一定早就盼望着这个小长假出去撒撒欢儿。如今，多地教育部门下发通知限制师生离开本市范围，有的还决定“五一”假期学生不放假。这对孩子们而言，内心的失落或许是难免的，但在防疫进入常态化的特殊时期，这一做法显然是现实理性的，广大学生和家长应给予充分理解。

近段时期以来各地疫情防控形势日趋向好，但防范输入性病例导致的疫情扩散和蔓延形势依旧严峻，出现本土零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。国务院联防联控机制4月26日召开新闻发布会指出，“境外疫情继续扩散蔓延，输入我国风险持续加大，本土聚集性疫情仍有确诊病例报告。要克服麻痹、松懈思想，及时发现，快速处置。”疫情风险一日未消除，强调这一要求就仍然十分必要。

对此，张文宏等多位专家建议，旅游过程中要做到保持一定的社交距离，在游玩的过程中，一定要戴好口罩、勤洗手、不要跟陌生人聊天、不要摘口罩。这些要求对于大人来说做起来也许不难，但要保证天性活泼爱动的孩子做到不易。尤其小学低年级和幼儿园的学生，往往不能长时间戴口罩，也无法和同龄人保持距离。

以往每到节假日一些景区都会人满为患。近日文化和旅游部、国家卫生健康委印发通知，要求旅游景区建立完善预约制度，引导游客间隔入园、错峰旅游，接待游客量不得超过核定最大承载量的30%。但面对“井喷”的出游意愿，如果景区管理不到位，仍难以避免出现之前黄山那种人挤人的现象。同时，出游往往需要乘坐公共交通工具，在餐馆就餐，在酒店入住，一系列环节都存在不确定因素。中小学生本来抵抗力就弱，属于普遍易感人群，如果不能做好自我保护，一旦遇到传染源，后果不堪设想。因此，对于孩子们来说，留在熟悉的环境，减少跨区域流动，尽可能避免未知风险，无疑是最安全的。

假期的意义在于让人们身心得到放松，缓解学习工作的疲劳。不过，今年的情况和往年不同。疫情导致学校开学延迟后，前期的教学都采取网课形式，缺乏师生互动，加之一些学生自我管理能力差，学习效果难以保证。目前，各地中小学已经或即将复课复学，做好线上线下教学衔接，对学过的内容记性串讲辅导成为当前的主要任务。这个“五一”小长假，学生们正好可以用来查漏补缺，老师也需要进行节后教学的备课。

疫情在，不远游，利用这几天时间进行收心，调整好自己的状态，为接下来的学习做好准备，这个“五一”假期同样可以过得充实而有意义。