良心品质无惧污名化标签

美国等西方国家一些政客污名化中国的行为令人鄙夷，他们也许能通过抹黑攻击转移民众的注意力，却无法污损中国出口医疗物资的良心品质，无法抹煞中国为国际社会抗击疫情做出的努力。当前全球疫情加剧的背景下，国际社会加强合作才是应有之义，中国无惧“甩锅”，将继续以实际行动为全球抗击疫情做出积极贡献。

国务院联防联控机制4月26日召开新闻发布会，介绍加强医疗防控物资出口质量监管工作情况。商务部外贸司司长李兴乾表示，随着疫情在全球范围快速蔓延，中国在满足国内防控需要的同时，力所能及地为世界各国商业采购需求提供支持。短期内中国出口口罩的价格可能会因供需变化有波动，也可能个别厂家出口价格有异常，但总体看，中国出口口罩的价格符合市场原则，是良心品质。（相关报道见03版）

全球疫情加快蔓延以来，中国一直用各种方式和途径为国际社会抗击疫情提供力所能及的支持和帮助。中国从来没有限制防疫物资出口，而是想方设法为世界各国的采购提供便利和支持，各国在中国商业采购防疫物资的渠道完全畅通。

在协助各国抗击疫情过程中，中国制造的良心品质不仅体现在口罩上，还包括新冠病毒检测试剂、医用防护服、呼吸机、红外体温计等多种防疫医疗器械方面。截至目前，72个国家和地区、8个国际组织正与我国企业开展129批次商业采购洽谈。中国31个省区市通过市场化采购方式，已经向191个国家和地区出口了防疫物资。

防疫物资质量直接关乎世界各国人民的生命健康，中国一贯高度重视相关物资出口质量。国外新冠肺炎暴发导致对口罩等防疫物资需求大增，由于各国标准不同，中国出口非医用口罩被误作医用的情况偶有发生。近期多个部门出台一系列政策措施，不仅就优化口罩生产、流通以及出口等环节的监管做出进一步明确，同时也加强其他各类防疫物资市场和出口质量监管，严厉打击制售、出口假冒伪劣防疫物资行为。一系列措施效果明显，总体有效把住了防疫物资生产和出口质量关，得到国际社会和国内的肯定与支持。

当前，许多国家高度评价中国防疫物资，并以各种方式向中方致谢。然而，与此同时，一些美国政客和媒体却频频抹黑中国，煽动国际反华情绪，不断为中国防疫物资贴上各种污名化标签。

中方最初向美欧等国家提供医疗物资时，一些西方舆论说中方借此谋求地缘政治利益。中方为确保出口医疗物资质量出台一系列举措，又有西方政客开始指责中国阻碍物资出口。有西方媒体报道称，中国口罩生产厂家相互压价、竞相贱卖，同时又有外媒指责中国垄断口罩市场谋取暴利。截然相反的说辞，在贻笑大方的同时，也正好印证了一些西方政客及媒体的不客观、不公正。

近日，美国媒体曝光了一份长达57页的共和党内部备忘录，该备忘录敦促共和党政治竞选人抹黑和批判中国，以此谋求“政治加分”。备忘录敦促各路共和党竞选人在回答任何有关新冠病毒的问题时，无须正面回应，而是直接把“锅”甩给中国。这些政客就是希望通过制造对外矛盾，躲避民众对自己的批评问责。

近段时间，美国新冠肺炎疫情确诊人数与病亡人数不断上升，一些美国政客对中国的“甩锅”也愈加疯狂。从“武汉实验室泄露论”到“中国隐瞒论”“中国赔偿论”，再到与中国防疫物资相关的“劣品出口论”，各种毫无根据的歪理邪说不断出炉。种种凭空指责中国的奇谈怪论，掩盖不了美国政府应对疫情不力的事实，隐藏不住美国和某些西方国家对自身抗疫不力导致国家信用丧失的深刻焦虑。

人命关天，防疫物资的质量安全不容丝毫马虎。美国等西方国家一些政客污名化中国的行为令人鄙夷，他们也许能够通过抹黑攻击转移民众的注意力，却无法污损中国出口医疗物资的良心品质，无法抹煞中国为国际社会抗击疫情做出的努力。当前全球疫情加剧的背景下，国际社会加强合作才是应有之义，中国无惧“甩锅”，将继续以实际行动为全球抗击疫情做出积极贡献。