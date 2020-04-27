听了张文宏的话 我们认真研究了孩子早餐喝粥这件事

最近，张文宏医生提出来的“孩子早餐不许喝粥”在社交平台引起热议。粥，作为中国人最喜欢的传统食物之一，几乎是每天都会出现在很多人家的餐桌上。那么粥的营养价值几何？早餐喝粥合不合适？

主要营养成分是碳水化合物

“自黄帝时起，人们开始‘烹谷为粥’。”陆军军医大学新桥医院中医科专家晋献春教授说，在古书《周书》中就有对喝粥的记载，所以中国人喝粥的历史至少有2000年。

我们通常所喝的粥是用大米或小米熬制的，一般粥里还可加一些豆类或是葡萄干、莲子、桂圆、山药、红薯等。“粥的主要营养成分是碳水化合物，是为人体提供能量的三种主要营养素（蛋白质、碳水化合物、脂类）之一，摄入后可在体内代谢中快速提升血糖并提供能量。”

陆军军医大学新桥医院营养科营养师黄陈表示，粥因为食物糊化程度高，在体内很容易被淀粉酶水解并快速吸收，所以对胃肠的负担较轻，这是从消化负荷上来说能够起到养胃的作用，加上粥一般含有矿物质，食物偏碱性，可适当中和胃酸，让胃感觉舒服，特别是在肠胃功能低下，或者发生肠道感染、腹泻等情况时，喝点粥对身体有益。

儿童早餐需搭配高蛋白食物

“早餐喝粥，可以，但必须搭配高蛋白质高能量食物。”黄陈介绍，因为粥的能量密度低，蛋白含量低，属于供能速度快但供能总量低的食物，早餐只喝粥满足不了整个上午的能量消耗，所以一定要搭配高蛋白高能量的食物，比如奶制品、面包、馒头、包子、鸡蛋，“特别是奶制品和鸡蛋，富含高蛋白”。

儿童新陈代谢快，精力比较旺盛，能量消耗很大，吃早餐要吃一些能抗饿的，也就是“在肠道缓慢吸收”的食物。如果只吃粥，能量不满足消耗，机体就会燃烧自身储存的糖原及脂肪来提供能量，这样不利于防疫期间维持正常的免疫力。

同时，儿童的胃容量较小，只吃粥很快就把胃容量填满，提供的能量自然就很有限，所以不建议儿童早餐喝粥。如果确实喜欢喝粥，最好是搭配一些含水量低且富含蛋白质及能量的食物。这样对于儿童来说，整个上午才会有源源不断的能量提供，维持正常的血糖水平。

对于成年人来说，粥只是一种主食类食物，但早餐同时要注意多种营养成分的补充，如维生素、优质蛋白等最好不要落下，还可以适当添加一些坚果类食物，其含有丰富的矿物质，可以补充不饱和脂肪酸的摄入，也可在粥中添加其他食材，例如蔬菜、瘦肉来提高营养价值。

总的来说，选择食物不能太绝对，“适当”“适量”很重要。

不论粥，还是牛奶、鸡蛋、面包等，适合其体质的才是最重要、最健康的饮食。

小贴士：钟南山院士每天两杯牛奶

说到喝奶，钟南山院士说，自己每天都要喝两大杯。

陆军特色医学中心（大坪医院）营养科营养师张红梅表示，牛奶中含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质，成分齐全、组成比例适宜，是一种易消化吸收的高营养食物。

以小学生为例，一天需要约50克蛋白质，按早餐摄入全天总量30%计算，早餐应摄入蛋白质15克。一盒牛奶加一个鸡蛋，基本就能满足早餐需要。张红梅表示，早餐饮奶，最好同时与谷类食物一起食用，这样可以充分利用牛奶优质蛋白质的营养价值，补充谷类食物中赖氨酸的不足，形成蛋白质互补，提高蛋白质吸收利用程度。（本报记者 雍 黎）