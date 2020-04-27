英国《柳叶刀》期刊日前同时刊发两篇社论，分别对中国和美国防控新冠肺炎疫情做出评价，并呼吁施行建立在科学决策基础上的解封政策。

题为《中国持续遏制新冠肺炎疫情》的社论文章表示，中国为迅速遏制疫情做出榜样，各国应考虑借鉴中国的解封经验。

同时，另一篇题为《美国COVID-19：一个关于时间的问题》社论文章指出，美国联邦政府在前期浪费了宝贵的时间，又在各州的应对措施刚开始取得成果之时，急于通过取消隔离限制来提振经济。而特朗普政府暂停为世界卫生组织（WHO）提供资金，使美国与国际社会的战略努力背道而驰。

中国经验会受到全世界密切关注

社论文章称，武汉为期76天的“封城”措施4月8日宣告结束，火车和航班恢复运营，公路交通重新开放。上海将从4月27日开始重新开放校园，允许学生复课。鉴于目前多数新增病例为输入病例，中国正在谨慎地逐步重新开放企业和学校。

中国迅速遏制了新冠肺炎疫情令人印象深刻，也为其他国家树立了鼓舞人心的榜样。其他国家能从中国学到什么？积极的公共卫生干预措施，譬如，早期发现病例，追踪密切接触者，改变公众行为——这些举措对遏制疫情作出了巨大贡献。

英国传染病学家基莎·普雷姆及其同事发现，4月初武汉才分阶段放宽的保持社交距离措施，这是减少感染人数的最有效方法。此外，中国建造的方舱医院在缓解医疗体系的巨大压力方面起着至关重要的作用。截至2020年3月10日，在三周内建成的多家方舱医院为约1.2万名武汉患者提供了医疗服务。

然而，中国成功遏制疫情也付出了巨大的社会和经济代价，中国必须作出艰难的抉择，在国民健康与保护经济之间实现最佳平衡。中国能否保持对疫情的遏制？专家认为，中国首要的公共卫生工作，是实时监控有效再生数（RT）和确诊病例死亡风险。应该逐步放宽防控限制，以确保有效再生数不超过1。

实施以科学为基础的“解封”战略，对于持续遏制疫情至关重要。随着其他国家开始考虑本国的“解封”战略，中国经验会受到全世界的密切关注。

真正陷入困境的是美国民众

《柳叶刀》另一篇社论文章称，与中国和意大利的疫情规模相比，新冠病毒起初在美国境内的传播，是缓慢可控的。但如今，已经演变成一场美国全国性的公共卫生灾难，美国历史上第一次50个州和大部分领土都发布了重大灾难声明，95%的美国民众暂处于居家隔离状态中。而稍早时间，特朗普总统宣布打算暂停对WHO的资助，这一决定与国际社会为全球控制疫情大流行的努力背道而驰。

现在，真正陷入困境的其实是美国民众，他们对这种致命、人类却知之甚少的病毒心怀恐惧，但能获取到的个人防护信息，却是矛盾重重。他们既有着对经济政策、缺乏凝聚力的国家战略的不安，也有着对善变、无能的政府领导力的焦虑。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，在疫情暴发之初，美国联邦政府迟迟没有做出决定浪费了宝贵的时间。在可能遏制住病毒的短暂窗口期内，美国疾病控制与预防中心（CDC）保留了所有关于疫情检测的控制权，阻止外部学术机构和商业检测试剂的发展，每天仅能处理约100例样本；而美国食品药品监督管理局（FDA）的审批制度，也对所有检测方法设置了障碍，负责检测的私人机构和实验室已被样本“淹没”。

检测技术有赖于创新能力，但简单有效的预防措施，却因特朗普的预判而遭到阻碍和拖延。特朗普与各州州长就国家战略储备使用的问题发生争执后，最终并未启动《国防生产法》（该法责令私营企业生产所需物资），这导致各州政府、公益组织和医疗卫生倡议组织只能自行筹集物资。目前来看，美国与新冠肺炎的战斗将会持续下去。

在阻断疫情传播的进程中，伴随着巨大的经济损失。目前至少有1700万美国民众处于失业状态，可能最终超过“大萧条”时期的失业人数。各州此前采取的缓解疫情的措施才刚开始取得成果，而特朗普政府却急于通过取消隔离限制以刺激经济。

文章最后称，美国遏制疫情传播的行动之迟缓，与这一任政府有直接关系。一直错失良机，意图作出有利于经济利益的决定，却不是在科学指导下制定决策，实际上是“将金钱凌驾于生命之上”。

（本报记者 张梦然）